Der er muligvis stadig håb for den danske landsholdsspiller Emil Jakobsen, der i dag er blevet testet positiv for coronaviorus forud for aftenens VM-kamp.

Det siger Dansk Håndbold Forbunds sportschef, Morten Henriksen, til B.T.

»Nu er vi heldigvis i den situation, at Emil har været smittet før, og derfor er de meldinger, vi får fra folk omkring os også, at det muligvis er en falsk alarm, og at han tester positiv, fordi han har været smittet før.«

»Men vi forholder os nu til protokollerne alligevel, og der er ingen grund til at tage nogle chancer.«

Emil Jakobsen er testet positiv for coronavirus. Foto: Henning Bagger Vis mere Emil Jakobsen er testet positiv for coronavirus. Foto: Henning Bagger

Morten Henriksen fortæller videre, at alle i truppen nu er blevet testet igen - inklusiv Emil Jakobsen - og man afventer dermed svar på de prøver, inden man tager turen til aftenens kamp mod Bahrain.

Ligesom Emil Jakobsens er hans værelseskammerat Morten Olsen også i isolation, selvom det egentlig ikke er et krav ifølge protokollerne.

Olsen kommer samtidig i kamp, hvis han tester negativ, forsikrer sportschefen.

»Hvis der mod forvetning skulle komme flere positive tests tilbage senere i dag, så må vi forholde os til det der. Så står vi selvfølgelig i en anden situation, hvor vi skal se på, hvordan vi håndterer det, men lige nu er vi fortrøstningsfulde på, at det kun er ham, der er ramt, og det derfor kun er ham, der ikke kommer i kamp i aften.«

DHF's sportschef Morten Henriksen. Vis mere DHF's sportschef Morten Henriksen.

Derfor er der nu ikke andet at gøre end at vente for den danske VM-lejr, der i aften skal spille deres første kamp ved årets slutrunde.

»Vi havde i første omgang fået at vide, at vi ville få svar på alle tests lidt hurtigere, men lige nu er situationen, at det tager omkring otte timer,« siger Morten Henriksen.

»Vi har selvfølgelig sagt, at vi har brug for det her svar, inden vi tager til kamp i aften. Den skal nødigt komme efter klokken 19. Så er vi i hvert fald lidt presset på tingene.«

Opgøret mellem Danmark og Bahrain spilles klokken 20.30.

Opdateres...