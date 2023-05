En af de danske verdensmestre Mads Hoxer er ude i resten af sæsonen for Aalborg Håndbold.

Det oplyser Aalborg på sin hjemmeside.

Mads Hoxer var i aktion for Danmark i opgøret mod USA under VM i Sverige og Polen, hvor danskerne hentede deres tredje verdensmesterskab på stribe efter en finalesejr mod Frankrig.

Selvom Mads Hoxer ikke fik den store betydning her, så er han en stor profil for det danske tophold, som lige nu kæmper for at blive dansk mester.

IHF Handball World Championship - Main Round - United States v Denmark - Malmo Arena, Malmo, Sweden - January 21, 2023 Denmark's Mads Hangaard Hoxer in action with Andrew Donlin of the U.S.

Den stærke højreback skal opereres i knæet og har dermed spillet sin sidste kamp i denne sæson.

Efter tiltagende smerter i højre knæ viste en scanning i forrige uge, at Mads Hoxer har beskadiget menisken, som kræver en operation.

»Jeg er rigtig træt af ikke at kunne hjælpe mine holdkammerater i de afgørende kampe i slutspillet og medaljekampene.«

»Men nu ser jeg også frem til operationen, så jeg kan komme i gang med genoptræningen, så jeg er klar, når den nye sæson starter,« siger Mads Hoxer til klubbens hjemmeside.

Mads Hoxer efter hyldest af guldvinderne på Københavns Rådhus. Nu er han ude i resten af sæsonen med en skade.

Aalborg-direktør Jan Larsen er ærgerlig over, at holdet kommer til at undvære Mads Hoxer i slutfasen af sæsonen.

»Vi er selvfølgelig meget kede af det på holdets og Hoxers vegne, da vi alle hellere vil se ham på banen.«

»En operation af menisken er desværre uundgåelig, men han er stadig ung, og jeg er sikker på, han kommer stærkere tilbage til den kommende sæson,« siger Jan Larsen.

Mads Hoxer er noteret for syv landskampe for de danske håndboldherrer.