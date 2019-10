Henrik Møllgaard vred sig i smerter, da han i Danmarks tabte håndboldlandskamp mod Frankrig torsdag aften udgik med en fodskade.

Straks efter blev holdets bomstærke forsvarsgeneral, der i januar var med til at vinde VM-guld, kørt på hospitalet til undersøgelse.

B.T. har forgæves forsøgt at få en kommentar til sagen fra Henrik Møllgaard. Til gengæld er det lykkedes at fange hans klubchef, Aalborg Håndbolds direktør Jan Larsen, der i disse dage opholder sig i Berlin og derfor endnu ikke selv har set uheldet på tv.

»Det eneste, jeg har hørt indtil videre, er, at han har fået foden scannet, og at han lørdag skal gennem en ultralydsscanning. Herefter ved vi mere. Men jeg tror ikke, det er så slemt som frygtet,« siger Jan Larsen, der ikke tør komme med en forudsigelse om, hvornår Henrik Møllgaard er klar til at træne og spille kamp igen.

Danmarks Henrik Møllgaard Jensen (21) ømmer sig efter et sammenstød med en af de franske spillere under herrehåndboldkampen i Golden League mellem Danmark og Frankrig i Ceres Arena torsdag den 24. oktober 2019. Foto: Bo Amstrup

Efter landskampen var der frygt for, at Henrik Møllgaard kunne have pådraget sig et knoglebrud i foden.

»Så vidt jeg ved, står det ikke så slemt til. Men jeg ønsker ikke at udtale mig nærmere om skadens omfang før ultralydsscanningen i morgen. Jeg synes, det er dumt at gisne om noget, og at det herefter så viser sig, at det er noget andet. Han skal lige have foden tjekket en gang mere, og herefter kommer vi med en udmelding,« siger Jan Larsen.

Henrik Møllgaard har på Aalborg-mandskabet indtil videre haft en stor sæson.

»Han er en uhyre vigtig spiller for os, og han har en stor andel i, at vi har klaret os godt i både ligaen og Champions League,« siger Jan Larsen.

Henrik Møllgaard, til højre, i duel med Frankrigs stjernespiller Nikola Karabatic. Foto: Bo Amstrup

Ifølge Dansk Håndbold Forbunds presseafdeling befinder Henrik Møllgaard sig stadig i landsholdslejren.

Endnu ønsker man dog ikke at udtale sig om, hvorvidt han kommer i aktion i Danmarks sidste kamp ved den igangværende Golden League-turnering mod Norge.

Men man forventer at kunne melde noget ud inden eftermiddagens træning, der foregår i Aarhus.

Danmarks kamp mod Norge spilles lørdag eftermiddag i Aalborg.