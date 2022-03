Danmark besejrer Spanien ved Golden League-stævnet med 28-25 og fik dermed revanche for EM-nederlaget under slutrunden i Ungarn.

Fra bænken kunne landstræner Nikolaj Jacobsen se de danske værter få en fremragende start, da det lykkedes at holde spanierne fra scoring i de første ti minutter.

Spanien havde svært ved at få stregspillet til at fungere, og Danmark bragte sig foran med 3-0.

Inde i målet gjorde Kevin Møller det fremragende for Danmark, og keeperen var en medvirkende årsag til en stærk dansk indledning.

Foto: Henning Bagger Vis mere Foto: Henning Bagger

Det lykkedes dog spanierne at få løst problemerne, og inde på stregen begyndte Abel Guntin at sende boldene i mål. Gæsterne kæmpede sig op på 4-4 og 5-5, inden danskerne igen fik slået et hul.

Hen imod pausen fik danskerne bragt sig på 14-11, men en spansk slutspurt betød, at stillingen var 15-14 til Danmark før de sidste 30 minutter.

Danmark, der til Golden League er uden profiler som Mathias Gidsel, Mikkel Hansen, Magnus Landin og Niklas Landin, bevarede en smal føring på et til to mål i begyndelsen af anden halvleg.

Efter små 42 minutter fik Spanien udlignet til 19-19 på straffekast, men to scoringer fra Magnus Saugstrup bragte hjemmeholdet på 21-19. Med ti minutter tilbage var det igen helt lige ved stillingen 23-23.

Generelt trådte Saugstrup i karakter efter pausen, og han scorede også til 25-24 og 26-24 på et tidspunkt, hvor spanierne ellers havde været tæt på at bringe sig i front.

Tilskuerne i Boxen stemte i, og da sejren lidt senere var en realitet, brød jublen endnu en gang løs.

Danmark åbnede torsdag Golden League med en sejr på 37-21 over Norge. Søndag venter Frankrig i den sidste kamp.

/ritzau/