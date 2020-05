Kevin Møller, Casper U. Mortensen og Lasse Andersson har vundet det spanske mesterskab med FC Barcelona.

Den spanske håndboldsæson er afblæst.

Mandag aften trak landets håndboldforbund stikket på 2019/20-sæsonen, efter at kun 19 ud af 30 spillerunder nåede at blive afviklet, inden coronavirus satte en stopper for ligaen.

Sæsonen afgøres i stedet på skrivebordet, og efter 19 sejre i 19 kampe er FC Barcelona blevet kåret til spansk mester. Det er tiende sæson i træk, at Barcelona kan kalde sig for spansk mester.

Afgørelsen gør samtidig tre danskere til spansk mester, da Barcelona i den afblæste sæson har rådet over fløjspilleren Casper U. Mortensen, målmanden Kevin Møller og bagspilleren Lasse Andersson.

Sidstnævnte stopper dermed på toppen i den spanske klub. I næste sæson skal Lasse Andersson repræsentere Füchse Berlin i Bundesligaen.

På kvindesiden bliver Super Amara Bera Bera spansk mester. Tilbage i slutningen af 1990'erne spillede Janne Kolling og Anette Hoffmann for klubben, der har været gennem et navneskift.

