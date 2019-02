Torben Sørensen, der er træner i håndboldklubben TM Tønder, har fået konstateret en svulst i hovedet.

Han skal derfor hasteopereres mandag, og kommer derfor ikke til at være med på sidelinjen gennem et længere stykke tid.

Det oplyser klubben i en pressemeddelelse.

Torben Sørensen udtaler i pressemeddelelsen, at han tidligere har været ramt af en svulst i hovedet for fem år siden.

Til en kontrolscanning før jul fik han endnu en gang konstateret en svulst i hovedet.

»Det har naturligvis berørt mig og min familie meget. I den forbindelse har jeg en stor tak at sende til familie og venner. Ligeledes en stor tak til bestyrelsen og spillerne i TM Tønder for at vise stor forståelse for min situation.«

»Jeg har på intet tidspunkt følt, at klubben har bedt mig udskyde operationen til efter sæsonen. Tværtimod har bestyrelsen lyttet til løsningsforslag omkring trænerteamet,, så vi nu har en plan klar, som bliver iværksat fra i dag,« siger Torben Sørensen i pressemeddelelsen.

I TM Tønder bliver klubbens U18-træner Michael Wollesen en del af staben omkring førsteholdet, mens spillende assistenttræner Hans Martin Asmussen får den ledende trænerrolle.

»Det er på en trist baggrund, at jeg får en anden rolle i klubben. Jeg er dog sikker på, at Torben hurtigt vender stærkt tilbage. Indtil da er planen, at jeg skal overtage Torbens opgaver i klubben,« lyder det fra Hans Martin Asmussen i pressemeddelelsen.

Samtidigt begræder klubbens direktør, Kim Wittenkamp, situationen.

»”Vi var alle rystede, da Torben fortalte os om situationen. Torben har været meget ærlig, afklaret, og særdeles åben omkring løsninger, mens han er sygemeldt. Torben yder et meget dedikeret arbejde i TM Tønder, og det har også været tilfældet her. Alt hvad der kan planlægges, er gjort til mindste detalje, så processen har – trods omstændighederne – været rigtig god. Vi ønsker alle Torben alt det bedste, og glæder os til at se ham igen – stærkere end nogensinde. I denne situation, er vores slogan SAMMEN ER VI STÆRKE bestemt på sin plads.« siger Kim Wittenkamp.

Efter to år i den bedste række rykkede TM Tønder sidste år ned i 1. division. Her ligger klubben i øjeblikket nummer to - to point efter førerholdet Fredericia.