For ti år siden kunne de juble over klubbens første danske mesterskab.

Men nu er det endegyldigt slut for en af Danmarks store håndboldklubber.

Traditionsklubben Randers HK har fået dødsstødet.

En konkurs er simpelthen uundgåelig for den stolte kronjyske klub, der også har flere sølv- og bronzemedaljer i pokalskabet.

Bestyrelsen i håndboldklubben Randers HK regner med torsdag aften at underskrive en konkursbegæring. Det skriver klubben på sin hjemmeside. Mandag oplyste klubben, at den på grund af pengeproblemer forventede at begære sig konkurs inden for kort tid.

»Vi må erkende, at vi ikke har formået at skabe et tilstrækkeligt sponsorgrundlag til at drive en professionel håndboldklub på trods af mere end 25 års ligahistorie,« siger bestyrelsesformand Henrik Schaar i pressemeddelelsen.

»Dette beklager jeg på håndboldens, byens og klubbens vegne. Vi er taknemmelige for den trofaste opbakning, der er blandt vores nuværende sponsorer og investorer.«

Randers HK har i denne sæson vundet to ud af otte kampe i Kvindeligaen.