GOG valgte den helt rigtige aften at hamre bolde i kassen, da klubben tirsdag scorede hele 39 mål mod Benfica.

For hvert mål GOG scorede, sendte spillerne nemlig 150 kroner til Røde Kors' arbejde i Ukraine. Ved siden af donationen har spillerne startet en indsamling.

Dermed sender spillerne en god sum penge til et godt formål, og de er tilfredse med bidraget, fortæller den tidligere landsholdsspiller Morten Olsen, der sammen med holdkammeraterne valgte at runde op til 6.000 kroner.

»Det må man sige, vi er. Vi havde snakket om at nå 30 mål, så næsten 40 mål i en kamp om førstepladsen i gruppen er flot,« siger han til B.T.

Morten Olsen var selv i gang med at sende penge til Røde Kors, da han fik ideen.

»Jeg tænkte, vi skulle gøre noget fra holdets side, så jeg snakkede med Anders Zachariassen om det, og vi skyndte os at stable noget på benene.«

Udover donationen på de 6.000 kroner har GOG-spillerne startet en indsamling til Røde Kors' arbejde i Ukraine, og den går bedre end forventet.

»Vi havde ikke regnet med at nå så højt op, som vi er nu,« fortæller Morten Olsen, der onsdag formiddag kan berette om, at mere end 30.000 kroner er samlet ind fra fans og sponsorer.

»Det er vi stolte over og glade for,« fortsætter han. Håbet er, at bidraget når at vokse, inden indsamlingen lukker onsdag aften.

»Jeg snakkede for sponsorerne inden kampen, og jeg ved, at nogle af dem har ydet et større bidrag.«

Morten Olsen og holdkammeraterne mødte tidligere i sæsonen den russiske klub Medvedi i Europa League. Klubben er nu smidt ud af turneringen ligesom alle andre russiske og hviderussiske hold er udelukket.

»Jeg synes, det er fint. Vi skal gøre så meget som muligt fra politisk side for at ramme Rusland,« mener Morten Olsen.

»Det sidste man har lyst til er at smide bomber i hovedet på dem, så vi må ramme dem med de midler, vi kan, og det her er et fint statement.«

Udover at sikre en donation på 6.000 kroner vandt GOG også kampen mod Benfica, så den sydfynske klub nu indtager førstepladsen i Europa Leagues gruppe b.