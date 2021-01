Tidligere storspillere tilslutter sig hyldesten af Mathias Gidsel og ser Danmark som favorit i VM-finalen.

Mens de danske håndboldspillere kæmper om hæder og ære ved VM i Egypten, sidder mange tidligere landsholdsstjerner og følger interesseret med ved tv-skærmen.

Og der er udbredt tilfredshed med det, landsholdet har leveret i turneringen, hvor Danmark søndag møder Sverige i finalen. Især tempoet i spillet og kontrafasen får det blå stempel af fortidens profiler.

- Kontraelementet med Lasse Andersson ser nærmest ud til at være opstået undervejs. Han er blevet en slags andenbølgespiller eller kontraspecialist.

- Det er den del af det spil, som de leverer lige nu, der er allersmukkest, siger Christian Hjermind, som spillede 170 landskampe mellem 1994 og 2005.

Han peger også på, at højrebacken Mathias Gidsel med sin anderledes spillestil har givet det danske spil nye muligheder.

- Har Gidsel overhovedet scoret udefra? Han har stort set lavet alle sine mål ved at løbe igennem. Det er interessant og giver spillet en ekstra nuance. Jeg må tilslutte mig det kor, der har været omkring Mathias Gidsel.

- Det er jo ikke bare første, anden og tredje kamp. Det har været igennem hele slutrunden, at han har leveret. Og så ser han samtidig ud, som om han har det fedt med det.

Den tidligere storspiller og landstræner Anders Dahl-Nielsen erklærer sig "vildt imponeret" af det, han har set fra Egypten.

- Det er hurtigt, fremadrettet og uforudsigeligt spil. For to år siden var det også godt, men det var på hjemmebane og med masser af eufori i ryggen.

- Hvis du tager det hold for to år siden og ser, hvor mange nye der er med nu, vil man spørge, hvordan man kan nå at få sådan et udtryk ind i holdet, siger Anders Dahl-Nielsen.

Han har også bemærket, at landstræner Nikolaj Jacobsen undervejs har satset på nye og anderledes konstellationer. Selv i kampe og i perioder, hvor der har været meget på spil.

- Med et kvarter tilbage mod Spanien havde vi et forsvar med fire spillere fra den danske liga: Henrik Møllgaard, Magnus Saugstrup, Mathias Gidsel og Emil Jakobsen. Krydret med Lasse Andersson og Lasse Svan.

- Hvis nogen havde fortalt mig inden VM, at det er det forsvar, der stiller op i en semifinale mod et af VM's mest rutinerede mandskaber, havde jeg sagt, at de var tossede, siger Anders Dahl-Nielsen.

Hjermind, der spillede en stor del af sine mange landskampe med Nikolaj Jacobsen som holdkammerat, mener, at hans gamle fløjkollega fortjener ros for modige valg fra sidelinjen.

- Spillerne bliver brugt på en lidt anderledes måde, end man oftest ser.

- Morten Olsen kom pludselig kom ind som playmaker mod Spanien efter nogle kampe på bænken. Og lur mig, om det ikke bliver Mads Mensah, der igen spiller pladsen i finalen, spår Christian Hjermind.

1980'ernes landsholdsstyrmand Erik Veje Rasmussen mener ikke, at man kan tale om, at holdet har vist ét bestemt udtryk under VM.

Men også han har bemærket, at nye folk har taget større ansvar, når de har fået chancen.

- Gidsel står som en spiller, der virkelig har tilført en masse. Det er nogle unikke ting, han kan. Det har betydet rigtig meget.

- Det er også sjovt at se, at der blev spillet fantastisk angrebsspil i kampen mod Kroatien, hvor Mikkel Hansen ikke var med. Der trådte Mads Mensah i karakter, og Nikolaj Øris kom ind og spillede en god kamp.

- Når der har været lejlighed til det, har spillere, der ikke er så meget i fokus, vist, at de kan komme ind og levere på et meget, meget højt niveau. Det vidner om et dansk hold med rigtig mange gode spillere.

Som mangeårig toptræner er Veje dog forsigtig med at konkludere alt for meget ud fra resultaterne alene. Han påpeger, at held og tilfældigheder ofte kan afgøre, hvad der står på bundlinjen efter en turnering.

- Vi kunne være røget ud til Egypten, og så havde man sagt, "hold da op, nu er det to mesterskaber i træk, hvor vi ikke klarede den", siger han.

- Det er en sjov proces sådan et VM. Hvis egypterne havde scoret en gang mere, ville alle have spurgt, hvordan Nikolaj Jacobsen kunne finde på at sætte Morten Olsen ind i omkampen, hvor det hele bimlede og bamlede.

- Nu gik det godt. Det er en mærkelig branche, hvor man dybest set ender med at vurdere trænerens dispositioner ud fra, om de lykkedes eller ej. Ikke om de objektivt set var fornuftige, siger Erik Veje Rasmussen.

De tre tidligere landsholdsstjerner er enige om, at Danmark er favorit til at vinde finalen.

- Vi bør være meget optimistiske. Ser man spiller for spiller og på truppernes sammensætning, så finder man hos danskerne langt større og bedre materiale end hos svenskerne, siger Erik Veje Rasmussen.

Anders Dahl-Nielsen ser målmanden Andreas Palicka som Sveriges bedste nøgle til at slå Danmark.

- Hvis han kan stå en kamp, som han gjorde i semifinalen mod Frankrig, bliver det selvfølgelig svært. Men ellers tror jeg, at vi har lidt flere esser i ærmet, end svenskerne har, siger han.

/ritzau/