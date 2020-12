Mange spillere har udtrykt stor skepsis over at skulle leve under de meget strikse coronarestriktioner, der er etableret i EM-boblen.

Men for Anne Mette Hansen forholder det sig helt anderledes.

»For mit vedkommende synes jeg, at jeg har prøvet noget, der var værre. Det er en leg bare at være samlet og komme ud og træne og spille kampe,« lyder den opsigtsvækkende udmelding fra den danske bagspiller.

Forklaringen er, at Anne Mette Hansen to gange i årets løb har været sendt i karantæne, fordi nogle af hendes holdkammerater i storklubben Gyør har været smittet med coronavirus.

»I Ungarn har jeg siddet i karantæne i en hel uge ad to omgange. Der har jeg bare siddet indenfor og ikke måttet forlade lejligheden. Jeg måtte slet ikke komme udenfor eller se nogen. Det er lidt noget andet end det her. Til sidst syntes jeg ikke, det var super sjovt, det vil jeg gerne indrømme,« siger hun og fortsætter:

»De to gange karantæneuger er det værste, jeg har prøvet i hele den her coronatid. Det er hele hverdagen, der bare bliver taget fra en. Det er sgu ikke fedt.«

Generelt har de mange forholdsregler omkring coronavirussen fyldt meget for Gyør og Anne Mette Hansen i denne sæson.

»Der har bare været rigtig mange restriktioner. Hver gang vi er kommet hjem fra en Champions League-kamp, har vi været to dage i karantæne og skullet have en negativ test for at komme ud igen. Så det er bare rigtig ofte, at det på en eller anden måde har fyldt noget,« forklarer Anne Mette Hansen og tilføjer:

»Så det er nok derfor – efter at have oplevet de ting i Ungarn – at jeg ikke synes, det her er så slemt.«

Restriktionerne i EM-boblen betyder blandt andet, at hver enkelt nation er isoleret på sin egen etage på hotellet – og den må de ikke forlade.

På etagen må spillerne færdes frit, men uden for deres egne værelser skal de bruge mundbind.

Spillerne må ikke forlade deres hotel – bortset fra træning eller kamp. Derfor skal al kontakt med omverdenen foregå via digitale forbindelser.