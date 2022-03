»Det er et meget tilfældigt sammenfald, men jeg er glad for at være i Danmark og være med landsholdet.«

Sådan siger den danske håndboldspiller Kathrine Heindahl med en lettere alvorlig mine.

For i disse dage er hun til samling med landsholdet på Hotel Scandic i Kastrup, hvor blikket er vendt mod to EM-kvalifikationskampe. Til dagligt spiller hun i russiske CSKA Moskva.

»Jeg har været i den situation, at vi har haft en uges fri, fordi vi ikke har haft kampe og det russiske landshold er mødt tidligt. Så jeg kom hjem mandag (i sidste uge, red.). På den måde har jeg ikke mærket det i den situation,« fortæller hun, da hun bliver spurgt til hele situationen omkring Rusland og Ukraine.

Hun lægger ikke skjul på, at det er en særlig situation, men de har på holdet forsøgt at holde fokus på det sportslige.

Og i den kategori hører det også med, at Kathrine Heindahl til sommer skifter CSKA Moskva ud med danske Team Esbjerg. Et skifte, der har været på plads siden november sidste år og dermed også kom i stand længe inden de russiske tropper rykkede ind i Ukraine.

Kunne du finde på at vende hjem tidligere?

»Lige nu er det en svær situation. Jeg har kontrakt med Moskva indtil den 30.6, og der er selvfølgelig mange ting i spil. Men som det er lige nu, har jeg ikke de store kommentarer til resten af sæsonen. Lige nu er fakta, jeg har kontrakt, og så må vi se, hvad tiden bringer,« siger 29-årige Kathrine Heindahl.

Hun lægger ikke skjul på, at hele situationen selvfølgelig sætter tankerne i gang.

»Det ville være mærkeligt at sige, det ikke gør. Jeg følger med i, hvordan det påvirker mig som person og det at være dansk i Rusland. Men lige nu har jeg ikke mødt de store udfordringer – jeg har også været på dansk grund, så det vil kræve, at jeg er mere i dialog med klubben om for eksempel at rejse,« siger Kathrine Heindahl, der ifølge planen skal tilbage til Rusland søndag.

Lige nu er problemet bare, at hun ikke kan flyve dertil fra et EU-land, og det er blandt andet noget af det, hun er i dialog med sin klub omkring. Men ellers har Kathrine Heindahl ikke meget mere at sige til hele situationen lige nu. Adspurgt hvordan det er at være dansk i Rusland fortæller hun, at hendes oplevelser jo nok er anderledes end mange andres.

»Jeg har nok oplevet Rusland på en lidt anden måde end mange andre danskere, og jeg har jo masser af venner og veninder i klubben, hvor jeg har mødt utroligt mange gode mennesker. Jeg forholder mig måske mere til, jeg også har en omgangskreds i Rusland, som jeg er super glad for at være en del af. Og jeg er sindssygt glad for min oplevelse og det at være der. Lige nu forholder jeg mig mere til min omgangskreds, og det er mit billede på Rusland, og jeg er super glad for mit ophold i Moskva. Det er en svær situation,« siger den danske landsholdsstjerne.

Hun har spillet i den russiske klub siden 2020, hendes mand er flyttet til landet, og selvom corona har haft forhindret hende i familiebesøg, har hun fået det bedste ud af det og lært enormt meget om sig selv af at være der. Der er en anden kynisme, og så er sporten mere individuelt præget.

Hun har lært at være mere ligeglad med, hvad andre tænker og lært bare at stole og tro endnu mere på sig selv. Der skal mere til for at rokke hende, hun er vant til længere rejser og restitution, der måske ikke er helt optimal.

»Jeg vil virkelig håbe, mange tager ud for at lære noget om sig selv. Du lærer at sætte pris på andre ting, og det er andre irritationsmomenter, der fylder. Jeg er meget mere large i min tankegang, og jeg har altid været god til at se positivt på tingene, men det har udviklet mig endnu mere i at stå op og få det bedste ud af dagen. Påvirke det til, hvad der er bedst for dig, leve efter det,« siger Kathrine Heindahl, der altså har gang i de sidste måneder i de russiske.

Om hun får dem med efter den russiske invasion af Ukraine, eller om det bliver til flere uger i det danske, vil tiden vise.