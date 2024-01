Han var skuffet. Meget skuffet.

Det lagde Emil Nielsen bestemt ikke skjul på, hverken da hornet lød, eller da han mødte pressen efter den tabte EM-finale.

Inden da havde han sammen med resten af landsholdet været på podiet for at få sølvmedaljerne om halsen.

Her var Danmarks dronning Mary på plads, og da hun skulle lykønske holdet, var målvogterens fokus et helt andet sted, da han lige havde fået overrakt sin medalje.

»Jeg skal være ærlig at sige, jeg ser først i sidste sekund, at det var Mary,« fortalte Emil Nielsen, da B.T. spørger til den lidt spøjse situation, man kunne se på tv.

Da dronning Mary skulle hilse på holdet, nåede Emil Nielsen nemlig nærmest at gå forbi hende, før han opdagede, hvem der var tale om. De fik dog givet hinanden hånden, men målmanden kiggede nærmest ikke op, erkendte han med et lille smil.

»Det er rigtig fint, hun kommer. Det er dejligt med opbakning. Det sætter vi pris på,« sagde han.

Dronningen var vidne til en meget tæt kamp, som danskerne førte flere gange. Men franskmændene holdt sig til, og det hele endte i forlænget spilletid, hvor Frankrig til allersidst trak fra og vandt med 33-31 over danskerne.

Emil Nielsen stod forrygende i finalen, men det var han ligeglad med efter kampen. Foto: Christopher Neundorf/EPA/Ritzau Scanpix

»Jeg er super skuffet. Jeg synes, vi havde vores muligheder. Vi har to omgange, hvor vi er oppe med tre mål. Det er, som det er. Lige nu der tænker jeg bare på, hvordan jeg vil smadre dem til OL. Det må være det, vi kan tage med videre. Forhåbentlig bygger der sig en god motivation op,« lød det fra Emil Nielsen.

Han blev kåret til kampens spiller og stod en forrygende første halvleg, men det kunne han ikke bruge til noget lige efter kampen.

»Ikke lige nu. På et eller andet tidspunkt måske. Vi kæmper med det i anden halvleg. Vi starter rigtig godt ud og bliver bare most efterfølgende. De er fysisk stærke, vi har svært ved at stå imod i dag. Sådan er det. Forhåbentlig er det bedre næste gang,« siger han.