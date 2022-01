2021 skulle have været året, hvor Helena Elver gjorde comeback på en håndboldbane efter sin korsbåndsskade i slutningen af 2020.

I stedet blev det året med endnu en grim korsbåndsskade, der spolerede mange måneders hård kamp og genoptræning – og holdt profilen ude af VM.

'2021 blev slet ikke det år, jeg havde håbet på,' starter den danske håndboldstjerne et opslag på Instagram, hvor hun ser tilbage på året, der gik, og frem mod 2022.

'Men intet er så skidt, at det ikke er godt for noget. I 2021 har jeg mødt den mest ødelagte version af mig selv, men helt klart også den stærkeste,' fortsætter den 23-årige Odense-spiller.

Helena Elver lignede ellers en spiller på vej mod sit comeback i den orange trøje, da hun i september blev ramt af det nye uheld – den tredje korsbåndsskade i karrieren.

Dét fik tankerne i gang, da hun var en tur i studiet hos TV3 Sport midt i oktober.

»Jeg er et sted, hvor jeg lige nu tager én dag ad gangen, og jeg vil virkelig gerne tilbage og spille håndbold, men jeg ved også, det formentlig er min sidste chance,« fortalte Helena Elver.

»Der er bare et liv efter håndbold, og det er forfærdeligt at skulle stå og snakke om det her som 23-årig, men det er bare min tredje korsbåndsskade,« sagde Helena Elver i den forbindelse.

Elver var endda på nippet til at komme med til VM i december, udtalte landstræner Jesper Jensen, da han fik beskeden om den alvorlige skade.

Trods det svære år 2021 var, har Helena Elver ikke mistet modet på 2022, der starter som sidste år – med en masse genoptræning.

'Jeg glæder mig til at se, hvad 2022 har at byde på,' slutter hun Instagram-opslaget.

Fra sidelinjen kan hun glæde sig over, at hendes klubkammerater i Odense Håndbold henter sejre på stribe i denne sæson. Fynboerne har vundet rub og stub i den danske liga indtil videre.