Anne Mette Hansen kommer aldrig til at glemme de sidste sekunder af VM-kampen mod Serbien.

Tilbage i december var det den danske stjernes skud på overliggeren i de døende sekunder, som betød, at Danmark kiksede målet om en plads i OL-kvalifikationen med mindst mulig margin.

Samtidig blev kampen et personligt lavpunkt for en skidt spillende Anne Mette Hansen, der da også var nådesløs over for sig selv, da hun efterfølgende skældte sig selv hæder og ære fra for rullende kameraer.

Og her et halvt år senere pakker Györ-spilleren stadig ikke tingene ind, når det handler om både hendes egen og landsholdets fiasko ved VM.

Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Foto: Liselotte Sabroe

»Det gør stadig ondt, det vil jeg gerne indrømme,« siger Anne Mette Hansen, som forklarer, at den mentale mavepuster ramte hende med en voldsom kraft.

Det mærkede hun for alvor, da hun et par uger senere løb på banen for første gang siden VM-nedturen.

»Jeg kan bare huske, at da vi skulle spille den første Györ efter VM-pausen - det var mellem jul og nytår - der havde jeg faktisk ikke engang lyst til at spille håndbold. Og vi mødte altså vores ærkerivaler, og vi lå og kæmpede om at skulle blive mestre.«

»Så kan man ligesom se, hvor langt ude det var. For jeg vil helt generelt rigtig gerne vinde - alligevel så var jeg sådan lidt ‘hvad laver jeg her-agtigt’. Det var rigtig hårdt,” siger Anne Mette Hansen.

Har du nogensinde tidligere mistet lysten til at spille håndbold?

»Første gang vi missede OL (i 2016, red.), der var det også hårdt. Men der var jeg yngre og havde ikke helt samme rolle. Så det her var en endnu større skuffelse, for jeg havde en større rolle den her gang.«

I dag er hun dog kommet så langt i bearbejdelsen af derouten i Japan - blandt andet hjulpet på vej af corona-pausen - at det er til at håndtere.

»Det gør som sagt stadig ondt, men man når også et punkt, hvor man er nødt til at acceptere det, der er sket. Men det har taget lang tid. Det har gjort rigtig ondt,« siger Hansen, som i denne uge er samlet med landsholdskollegerne for første gang siden VM.

Det er samtidig første samling med Jesper Jensen ved landstræner-roret - og Anne Mette Hansen satser på, at den nye chef kan være med til at hjælpe både hende selv og holdet i den rigtige retning, så hun ikke skal opleve så massiv en skuffelse igen.

»Jeg håber, Jesper kan være med til at finde de her 5-10 procent, så vi ikke ender med at ryge ud eller misse en OL-kval igen, fordi vi mangler ét enkelt mål i den allersidste kamp,« lyder det fra Danmarks største stjerne.