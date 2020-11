Det var en knust Helena Elver, der i går måtte se testkampen mod Norge fra tribunen. Hun måtte udgå kort før opvarmningen var slut. Her landede Odense Håndbold-spilleren forkert og måtte humpe ud mod sidelinjen.

Hvordan det står til med hende i dag, kan administrerende direktør i Odense Håndbold, Lars Peter Hermansen, ikke svare på endnu:

»Vi kan ikke udtale os om det på nuværende tidspunkt. Vi kender ikke status lige nu,« siger han til B.T.

Landstræner Jesper Jensen har i dag indkaldt Viborg HK’s Laura Damgaard til landsholdstruppen. Det oplyser Dansk Håndbold Forbund på sin hjemmeside:

Laura Damgaard. Foto: Henning Bagger Vis mere Laura Damgaard. Foto: Henning Bagger

»Vi har indkaldt Laura Damgaard, da vi endnu ikke ved, hvor slemt det står til med Helena Elver. Laura skal selvfølgelig testes af flere omgange for Covid-19, hvorefter hun forhåbentligt hurtigst muligt kan blive indlemmet i truppen. Vi ved endnu ikke, hvor mange dage Laura er med hos os, men vi glæder os til at få gavn af hendes kvaliteter i vores kommende træninger,« siger Jesper Jensen til Dansk Håndbold Forbund.

Da testkampen startede i går, sad Elver stadig i omklædningsrummet for at blive undersøgt. Senere vendte hun tilbage til hallen og var tydeligt berørt. Tårerne trillede ned af kinderne, og det tyder på, at skaden er alvorlig.

Danmark tabte testkampen, da holdet smed en føring til slut og tabte med to mål. Kampen var den næstsidste EM-test. Den sidste bliver spillet torsdag aften, hvor Danmark igen skal møde Norge.

EM i håndbold bliver afviklet fra 3. til 20. december i Herning og Kolding.