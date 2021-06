FC Barcelona bliver en dansk stjerne fattigere.

Den danske fløjspiller Casper U. Mortensen vinker nemlig farvel til de nylige europamestre.

Det skriver han i et opslag på sin Instagram-profil.

»Jeg kom til denne klub i 2018 med et mål: At vinde trofæet i Champions League,« indleder danskeren i teksten, som er flankeret af en billede af ham selv, der fejrer den europæiske triumf.

»Sidste søndag blev det mål nået. Efter en sæson med 61 kampe spillet og 61 sejre, kunne vi ikke have gjort noget bedre. Det inkluderer også seks trofæer i denne sæson.«

Derefter fortsætter den 31-årige dansker med at takke storklubben for sin tid der. Og man må sige, at han sluttter af med manér med klubben, der altså havde en sæson, der nærmede sig perfektion.

»Tak til FC Barcelona, mine holdkammerater og hele staben for minderne i disse tre år. Jeg har lært om værdierne i denne fantastiske klub med gode mennesker, der altid har taget sig af min familie,« skriver Casper U. Mortensen.

Danskeren melder dog intet ud om, hvad fremtiden konkret bringer.

»Nye udfordringer vil komme for mig nu, og jeg ser frem til det, som fremtiden bringer.«

Casper U. Mortensen var på banen for FC Barcelona i Champions League-finalen, hvor Aalborg Håndbold blev besejret. Men han har fået sin karriere smadret de seneste mange år af adskillige skader.

Fløjspilleren har spillet 128 kampe for det danske A-landshold. Han fik debut i 2010, men har ikke været udtaget siden 2019.