»Jeg er nået til et sted, hvor jeg føler mig virkelig tilpas. Jeg glæder mig virkelig til at skulle af sted. Mentalt tror jeg virkelig, jeg er opladet til at tackle det, man bliver udsat for.«

Ordene kommer fra en storsmilende Mie Højlund inden VM i Japan, som Danmark åbner lørdag mod Australien. Hun har det med egne ord 'virkelig godt' i dag efter nogle år, hvor virkeligheden var en helt anden.

Landsholdsprofilen blev ramt af stress. Håndbold var ikke længere sjovt, presset omkring skolen voksede, og hun måtte tage det drastiske skridt at melde fra til en slutrunde i 2016.

Pausen – hun dengang tog – var nødvendig for, at det ikke skulle gå helt galt.

Mie Højlund (th.) er igen med landsholdet til en slutrunde. Foto: Ida Guldbæk Arentsen Vis mere Mie Højlund (th.) er igen med landsholdet til en slutrunde. Foto: Ida Guldbæk Arentsen

I dag er hun i højt humør og klar til at kæmpe i de rød-hvide farver.

Når hun ser tilbage på alt det, hun har været igennem, er hun også ekstra glad for at kunne konstatere, at hun nu er ved sin anden slutrunde på to år og dermed én af de 18 udvalgte, som Klavs Bruun Jørgensen har taget med til VM i Kumamoto.

»Det har betydet så meget. Dengang var det ikke muligt for mig at tage af sted. Jeg var virkelig presset. Det tror jeg bare, man lærer så meget af. At når man går igennem en så hård periode, hvordan man så skal tackle ens tanker og krop. Det er erfaringer, man tager med sig. Det, synes jeg virkelig, har hjulpet mig meget. Det kan godt være, det var en sindssygt hård periode at komme igennem, men det gør også, jeg formentlig ikke skal igennem det igen,« siger Mie Højlund.

Hun er en del af en sportsverden, hvor de inderste tanker ofte bliver pakket væk.

»I sportsverdenen er der meget fokus på næste kamp og træning, hvor der måske ikke bliver snakket så meget om følelser, og hvordan personen bag har det. Det synes jeg, der er kommet mere fokus på med mentaltræner og andre vigtige ting, som man også ved er afgørende i håndbold,« siger Mie Højlund.

Selv er hun en af dem, der er åben omkring det. Hun håber, det kan gøre, at andre, der måske sidder i samme situation, kan tænke, at de ikke er alene og derfor vælger at sige fra.

Dog fortæller hun også ærligt, at situationen ikke altid har været let at tale om.

»Skulle jeg have snakket om det, mens det stod på, havde det været sindssygt grænseoverskridende. Nu er der gået nogle år. Jeg vidste ikke, hvad der skete dengang, og hvad det var.«

Mie Højlund (th.) var også med ved EM i Nantes sidste år. Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Mie Højlund (th.) var også med ved EM i Nantes sidste år. Foto: Liselotte Sabroe

»Jeg har lært noget om mig selv, som jeg egentlig gerne vil dele med andre, og håber, andre unge også lærer at sige fra. Jeg har det godt med at snakke om det. Forhåbentlig er det et helt overstået kapitel for mig, som jeg kan snakke frit om,« siger Mie Højlund.

Nu, hvor hun er ude på den anden side, kan hun også se, at hendes afbud og ærlighed ikke har fået sportslige konsekvenser.

For hun er ikke kun en profil hos Odense Håndbold. Hun er også med til sin anden slutrunde på to år.

»Jeg er virkelig taknemmelig over, Klavs giver mig muligheden og chancen for at komme med. I den periode, jeg havde det sådan, var Klavs god at snakke med, og han havde forståelse for tingene. Det synes jeg virkelig er vigtigt, en landstræner har. Det er betryggende for mig at føle, at selvom man går igennem det, er der stadig tro på, at man nok skal komme tilbage og gøre det godt og ikke tænke 'åh nej, ryger jeg nu af',« siger Mie Højlund.

I videoen i toppen af artiklen giver toptræner Christian Dalmose sin analyse af Mie Højlund.