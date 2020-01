View this post on Instagram

Tak 2019 for et lærerigt år. Det har uden tvivl været det hårdeste år både fysisk og mentalt med 2 x knæoperationer, kampen for at komme tilbage på topniveau efter at blive knockout’et 2 gange og andet ****. Omvendt har jeg lært meget om (endnu engang) at håndtere modgang selvom det har været hårdt. Kære 2020, vi ses snart og jeg angriber dig fra start af med den overbevisning, at du bliver et bedre år end din forgænger! Til alle jer som har været der for mig det sidste års tid: TAK! Jeg sætter pris på at mærke støtten, kærligheden og opbakningen for at jeg kommer stærkere tilbage end nogensinde før. Jeg glæder mig til at fejre sejrene med jer i fremtiden. Rigtig godt nytår, pas på jer selv derude indtil vi ses i 2020