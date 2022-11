Lyt til artiklen

Anne Mette Hansen var et stort smil. Og der var faktisk også en smule skepsis.

For efter opgøret blev der i den såkaldte 'mixed zone' ønsket tillykke. Ikke blot med sejren men også for, at Danmark nu er videre til mellemrunden.

Det er de, fordi de vandt med mere end tre mål over Serbien, men det regnestykke havde den danske landsholdsspiller slet ikke set, og derfor vidste hun ikke, at Danmark var videre, da hun talte med journalisterne.

I første omgang var det DR, der fik lov til at overbringe nyheden til hende, og efterfølgende blev hun også spurgt til det af den skrevne presse.

Danmark slog Serbien stort, hvilket selvsagt udløste enorm jubel. Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Danmark slog Serbien stort, hvilket selvsagt udløste enorm jubel. Foto: Liselotte Sabroe

»Det er eddermame tarveligt, hvis det ikke passer,« lød det med et stort smil fra Anne Mette Hansen, der dog ad flere omgange fik forsikret, at den altså var god nok.

»Jeg havde ikke lige sat mig ind i det, jeg havde mest fokus på, vi bare skulle slå Serbien i dag,« sagde landsholdsspilleren, der sammen med resten af holdet vandt med hele 34-21.

»Det er dejligt. Hvis vi nu havde tabt, havde det jo set helt anderledes ud. Jeg er mega glad og stolt, mest af alt over det udtryk vi kommer med, efter vi tabte den første kamp,« sagde Anne Mette Hansen.

For et nederlag til Serbien havde betydet, at danskerne skulle pakke deres tasker og rejse hjem fra årets EM, før det for alvor blev sjovt. I stedet går turen nu til Ljubljana, hvor der bliver spillet mellemrunde.

Inden da venter der dog den sidste gruppekamp mod Sverige. Et opgør, der bliver spillet tirsdag aften.