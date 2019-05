Håndboldherrernes VM-slutrunde på hjemmebane var gylden på mere end medaljefronten.

Ved håndboldherrernes slutrunde i Herning gik de danske holdboldmænd ubesejret gennem turneringen, og de kunne endda løfte pokalen til sidst.

Nu har det vist sig, at slutrunden også var en særdeles god forretning, det skriver Dansk Håndboldforbund i en pressemeddelse.

»Vi er ovenud begejstrede for det gode resultat af VM i herrehåndbold, som forventes at lande over det niveau, vi havde budgetteret med. Hele overskuddet udloddes til DHF, der udelukkende kan bruge midlerne til gavn for idrætten, og derved går direkte tilbage til breddehåndbolden. Med overskuddet fra VM kan vi nu fortsætte det fremragende arbejde på breddesiden, så vi forhåbentlig kan få vendt medlemsafgangen til en tilgang,” siger generalsekretær i Dansk Håndbold Forbund, Morten Stig Christensen.

Et overskud på cirka 37 millioner kroner. Det er udbyttet af slutrunden i Danmark og Tyskland. Dansk håndboldforbund havde inden slutrundens start arbejdet med et forventet overskud på ca. 30 millioner.

De mange millioner, som DHF har tjent på VM skal i de kommende år bruges på dansk håndbold rundt i landet, men det bliver altså ikke eliten, som får økonomisk glæde af det store overskud.

Det er derimod bredden, som modtager en økonomisk håndsrækning.

Generalsekretæren fortæller, at pengene fra VM blandt andet kommer til at gøre god gavn i forhold til de store ændringer, som dansk håndbold står over for i den nærmeste fremtid:

”De mange millioner fra VM vil blandt andet blive brugt på at sikre bedre forhold for frivillige og udøvere, ligesom de vil gå til den fortsætte udvikling af håndbolden. En af de helt store indsatser her bliver at udbrede ulige årgange og de nye spilformer, som skal være med til at sikre, at håndbold er sjovt og udviklende for alle i alle aldersgrupper hele livet igennem.” siger han.

Forbundet har tidligere samarbejdet med blandt andet Københavns kommune om at give en række klubber økonomisk støtte til at etablere børne- og ungdomshold.

Her er Nørrebro United et stjerneeksempel, hvis håndboldafdeling blev oprettet for mindre end to år siden, men allerede har 140 medlemmer.