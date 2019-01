Hvilke to hold er i semifinalen efter onsdagens kampe fra Danmarks VM-mellemgruppe?

Svaret er langt fra sikkert, som tingene står lige nu.

Og i sidste ende kan vi risikere at skulle finde kuglerammen frem til at hjælpe os med regnestykket.

B.T. Sport giver dig herunder et overblik over de scenarier, der kan udspille sig i sidste runde i Herning.

I tilfælde af pointlighed mellem to eller flere hold kigger man først på indbyrdes opgør, derefter indbyrdes målscore, efterfulgt af indbyrdes antal mål. Hvis disse tre kriterier er uafgjort, kigger man til slut på målscoren.

Danmark vinder over Sverige

Danmark er videre som etter i gruppen. Norge vil gøre følgeskab uanset deres resultat mod Ungarn, da de er bedre indbyrdes mod Sverige.

Danmark spiller uafgjort med Sverige

Danmark vil spille sig videre til semifinalen på førstepladsen med ni point. Vinder eller spiller Norge uafgjort med Ungarn, er de videre. Taber Norge til Ungarn, går Sverige videre.

Danmark taber til Sverige

Her kan flere forskellige scenarier være afgørende for Danmarks videre skæbne.

Danmark kan tabe med fire mål til Sverige og stadig gå videre til semifinalen. ​Nikolaj Jacobsens mandskab kan sågar tåle at tabe med fem mål, hvis Danmark scorer mindst 27 mål. I så fald vil danskerne stå lige indbyrdes med Norge, men vil have scoret flest indbyrdes mål. Dette scenarie vil sende Danmark i semifinalen som toer og Sverige som etter. En svensk sejr på præcis 31-26 over Danmark og en norsk sejr på ni mål over Ungarn, vil sende Danmark og Norge ud i et stort regnestykke. Sker dette, noget usandsynlige resultat, vil Danmark og Norge ende uafgjort i både indbyrdes målscore og indbyrdes antal mål. Derfor vil reglen om flest scoret mål træde i kraft, og der fører Norge lige nu med 122 mod Danmarks 117. Vinder Norge over Ungarn, og Danmark taber med seks mål eller flere til Sverige, ryger Danmark ud.

Hvis Norge derimod taber eller spiller uafgjort mod Ungarn, sikrer Danmark sig videre avancement uanset deres resultat mod Sverige.

Og faktisk vil en svensk sejr på tre eller fire mål over Danmark sende både Sverige og Danmark videre, da de begge vil være bedre indbyrdes mod Norge i det samlede regnskab. Dette scenarie er også nået til de svenske medier, der i morskab har spurgt den danske forsvarsspecialist Henrik Møllgaard, om kampen mellem Danmark og Sverige ikke bare skal ende med en svensk sejr på tre eller fire mål.

»Vi kan lave en aftale her og nu, det er ikke noget problem. Vi slår med glæde Norge ud. Ingen kan lide Norge. Danmark og Sverige fortsætter,« lyder det fra Henrik Møllgaard med et smil og glimt i øjet, mens Mikkel Hansen dog ikke vil garantere svenskerne noget.

»Vores fokus er at vinde kampen. Vi ønsker at holde vores flow. Vi har vundet syv kampe i træk og ville elske at komme fra mellemrunden med en ottende sejr,« siger Mikkel Hansen.

Og hvem kan så blive modstanderen i en eventuel semifinale?

Det ligger heller ikke på plads endnu.

Fra den anden mellemrunde-gruppe er Tyskland og Frankrig godt nok videre, men semifinalesetuppet kommer an på, hvordan holdene slutter. Etteren fra den ene gruppe møder toeren fra den anden - og omvendt.

Det hele afgøres onsdag aften.

Danmark og Sverige spiller onsdag klokken 20.30. Norge og Ungarn spiller tidligere samme dag klokken 18. Følg Danmarks kamp her hos B.T.