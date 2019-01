Danmark er i VM-semifinalen. Så kort kan det konstateres efter sejren over Sverige i en stopfyldt Boxen i Herning.

Men selvom Nikolaj Jacobsens mænd skal en tur til Hamborg, var der ting at lære fra sejren på 30-26 over svenskerne.

1. To store forskrækkelser

Mikkel Hansen og Rasmus Lauge. På hver sin måde sendte de en skræk i livet på fansene i Boxen. Mikkel Hansen brændte sine første fire skud, og da han efter 25 svingende minutter satte sig ud på bænken, lød den danske superstjernes statistik på to mål på otte forsøg. Og Rasmus Lauge stod ikke bare noteret for nul mål på to skud ved pausen. Han måtte også have behandling til sin albue. Hansen og Lauge er så vigtige, og de må hverken være skadede eller på 80 procent i semifinalen, hvis Danmark skal hele vejen. Men hvor er det dog fedt at se Mikkel Hansen være første og mest entusiastiske mand til at 'hype' sin afløser Markussen! Og både Hansen og Lauge løftede sig efter pausen.

2. Landin vandt målmandsduellen

Der var på forhånd talt om målmandsduellen i det nordiske opgør. Niklas Landin og Jannick Green på den ene side mod svenskernes Andreas Palicka og Mikael Appelgren. Det kunne da også ses, at i hvert fald Landin og Palicka kan noget særligt. Der var utrolige redninger imellem, men også en så stor respekt for målmændene, at skytterne ramte stolper og forbi kassen, fordi der blev overplaceret. Landin trak sig heldigvis for Danmark ud som den store sejrsherre i duellen. Det kan godt være, at efternavnet lyder svensk. Men han er vores!

3. Det blev mere spændende end forventet

Danmark kunne tillade sig at tabe med fire mål mod Sverige - og alligevel sætte sig i bussen mod Hamborg og semifinalen. På hjemmebane med 14.000 mennesker i ryggen virkede det som en overkommelig opgave inden kampen. Men i første halvleg har der været flere midtjyske negle i munden end på fingrene. Det slingrede mere end bare en anelse for Danmark, der dog gik til pausen med 13-13. I anden halvleg satte de rødblusede så svenskerne på plads og fik revanche for EM-semifinale-nederlaget for et år siden i Kroatien.