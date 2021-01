Det lykkedes efter en del besvær for det danske håndboldlandshold at vinde torsdagens testkamp over Norge.

I den første testkamp før VM-slutrunden i Egypten vandt de danske håndboldherrer torsdag med 31-28 over Norge i Kolding.

Danmark spillede længe ustabilt og hakkende, men i de sidste 20 minutter lykkedes det at få tingene til at fungere i tide til at snuppe sejren.

I første halvleg var Norge foran i størstedelen af tiden, og danskerne havde svært ved at få spillet til at sprudle.

Mikkel Hansen forsøgte sig adskillige gange, men for ofte manglede afslutningerne den sidste skarphed.

Det danske forsvar så langsomt ud og blev udspillet gentagne gange af hurtige norske kontrastød.

Nordmændene kom anført af blandt andre stjernen Sander Sagosen foran med 10-7 og gik senere til pause med en føring på 15-12.

Landstræner Nikolaj Jacobsen roterede en del og fik set flere af sine nye navne gøre det godt på banen.

Danmark er blandt andre uden stjernenavne som Rasmus Lauge og Henrik Toft Hansen, der er ude med henholdsvis skade og sygdom.

Jacob Holm og Mathias Gidsel, som er to af de nye, fik sat et flot aftryk med lidt over en uge til VM-slutrunden.

Danmarks stregspiller Simon Hald leverede en glimrende præstation og udlignede blandt andet til 17-17 i anden halvleg.

Symptomatisk for kampen scorede Norge lynhurtigt tre gange i træk. Sagosen gjorde det til 20-17 på en kontra.

Danskerne var dog i stand til at hanke op i sig selv og svarede igen ved at udligne til 20-20.

Mikkel Hansen, som fik spillet sig lidt mere varm i løbet af opgøret, hamrede bolden i nettet til føring på 22-21.

Samtidig tog Niklas Landin godt fra i det danske bur, og Danmark kunne trække fra til 28-25.

Det blev også 31-27 efter scoringer af Mads Mensah og Johan Hansen, og selv om Norge fik reduceret en sidste gang, så endte det med dansk sejr.

Danmark skal også spille en testkamp mod Norge lørdag, og den finder også sted i Kolding.

Danmark skal spille sin første VM-kamp i det indledende gruppespil 15. januar. Det er mod Bahrain.

