Lørdagens VM-modstander, Tunesien, spiller hårdt og har stærke skytter, lyder det fra den danske lejr.

Det danske håndboldlandshold kunne bade sig igennem torsdagens VM-premiere mod Chile, men der venter anderledes hård modstand i kamp nummer to, der spilles i Herning lørdag aften.

Modstanderen er Tunesien, og selv om det måske ikke umiddelbart lyder skræmmende, er man i den danske lejr klar over, at nordafrikanerne bliver en langt hårdere udfordring.

- Jeg tror, Tunesien har gode muligheder for at gå videre til mellemrunden, siger landstræner Nikolaj Jacobsen, der ikke vil give et bud på, hvilke to andre lande, der i givet fald følger med tuneserne videre i turneringen.

Det er 13. gang i træk, at Tunesien er med ved VM, og landet chokerede i 2005 ved at blive nummer fire i slutrunden på hjemmebane efter blandt andet at have slået Danmark undervejs.

Siden har det dog knebet med at leve op til det resultat, men holdets hårdhændede facon vækker respekt hos danskerne.

- De bruger deres fysik, og de har spillet meget af deres testkampe i undertal, siger Nikolaj Jacobsen med et grin.

Også Magnus Landin forudser en langt hårdere kamp end torsdagens håndboldopvisning mod Chile.

- Hvis vi ikke er klar, så tror jeg, at vi bliver blæst ned, for de har nogle uhyggelige bagspillere, der skyder rigtig hårdt og langt udefra, siger den danske fløjspiller.

Han forsøger dog ikke at løbe fra, at Danmark bør vinde i en udsolgt Boxen i Herning.

- Det er selvfølgelig et hold, vi er favoritter imod det er vi nok mod de fleste i denne turnering, hvor vi har hjemmebane, siger Magnus Landin.

Danmark og Tunesien har spillet 18 kampe mod hinanden i håndboldhistorien. Det er blevet til 13 danske sejre, fire nederlag og en uafgjort.

De to lande mødtes senest ved OL i Rio de Janeiro for to et halvt år siden. Ved den lejlighed vandt Danmark med 31-23, og hvis man skal dømme ud fra den kamp, får fløjspillerne gode arbejdsvilkår.

Lasse Svan og Casper U. Mortensen delte nemlig topscorerværdigheden med otte træffere hver.

