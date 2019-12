Mia Rej måtte overveje situationen grundigt, inden hun sagde ja til at rejse med til Japan som VM-reserve.

Hun er suveræn topscorer i den danske håndboldliga og øverst i hierarkiet i sin klub, København Håndbold.

Men ved VM er situationen stik modsat for Mia Rej. Hun har status af reserve på det danske landshold og dermed nederst i holdets interne hakkeorden.

Det krævede da også sine overvejelser, før den 29-årige bagspiller sagde ja til at bruge flere uger i en VM-lejr uden udsigt til spilletid.

- Jeg har vendt det meget med min kæreste og snakket med vores mentaltræner i klubben. Jeg har forsøgt at forberede mig så godt som overhovedet muligt på den situation, jeg står i, siger Mia Rej.

- Inden man siger ja, er det vigtigt at gøre klart for sig selv, om man føler, man er i stand til at løfte den rolle.

- Det er en rolle, jeg ikke er vant til at have hjemme i klubben. Der er jeg en af dem, der er øverst i hierarkiet og har meget at sige. Her er jeg allernederst i hierarkiet, siger Mia Rej.

Hun var godt på vej til at etablere sig på landsholdet i efteråret 2018, da hun blev ramt af en alvorlig knæskade i en Golden League-kamp mod Polen.

Det kostede deltagelse ved EM sidste år, og Mia Rej venter stadig på debut ved en slutrunde.

- Det har haft noget at sige i forhold til mit valg om at tage med til Japan. Jeg er desværre 29 år og kan ikke være sikker på, at der kommer en slutrunde mere for mig. Det har helt sikkert haft betydning.

- Jeg ser det som en investering i min landsholdskarriere på den anden side af VM. Forhåbentlig er jeg lidt mere inde i gruppen og i spilkonceptet på det tidspunkt, så jeg måske kan tiltuske mig noget mere spilletid til den tid, siger hun.

Skulle hun rejse hjem fra Japan uden at have været i kamp, kan hun trods alt se frem til et spændende forår med København Håndbold, der lige nu ligger på andenpladsen i ligaen.

Her har Mia Rej banket hele 102 bolde i nettet i de første 13 kampe, og målfarligheden er fuldstændig intakt, selv om knæskaden altså holdt hende ude i stort set hele sidste sæson.

- Jeg har da haft mine tvivl, om det blev godt igen. Man ved jo ikke, hvordan knæet reagerer. Man ved heller ikke, hvordan det har det om et halvt år. Jeg nyder bare, at det går godt nu, siger Mia Rej.

/ritzau/