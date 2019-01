Der bredte sig en bekymrende mumlen blandt tilskuerne bag den danske udskiftningsbænk, da nøglespilleren Rasmus Lauge midt i første halvleg satte sig ud - under sejren over Sverige

Den pågående bagspiller tog sig gentagne gange til sin albue - og man sad og frygtede for, at Danmarks medaljechancer skulle lide et stort knæk.

Men efter kampen, der endte med dansk 30-26-sejr, kunne Rasmus Lauge heldigvis gøre de ventende pressefolk klogere - og afblæse enhver skadesalarm.

»Der er overhovedet ikke noget galt. Det var bare fordi, at jeg blødte fra albuen. Det var dommerne, der sendte mig ud. Der er ikke noget galt der,« fortalte Rasmus Lauge, der boblede af glæde, efter at semifinalepladsen var kommet i hus.

Rasmus Lauge of Denmark in difficulties during the men's IHF Handball World Championship Main Round Group 2 match between Denmark and Sweden in Herning, Denmark, Wednesday, Jan. 23, 2019. Foto: Henning Bagger

»Det er jo en vanvittig glad følelse og en lettelse. Det var det, der var vores delmål, og nu har vi nået det. Nu vil vi i den finale foran det her publikum i Boxen,«

Først skal Frankrig dog besejres i Hamborg på fredag - og det bliver en mere end vanskelig opgave, spår Flensborg-stjernen.

»De har spillet vanvittigt godt i denne turnering.«

»Prøv at høre her - det der franske hold er spækket med talent, og man kan næsten ikke beskrive, hvor mange strenge de har at spille på.«

Foto: Henning Bagger

Ville du hellere have mødt Tyskland?

»Hmm...det ved jeg sgu ikke. Altså, vi skal forbi en eller anden verdensklassemodstander for at komme tilbage og spille den sjove kamp her i Herning.«

»Håndboldmæssigt er Frankrig det bedre hold, men 'udenoms-mæssigt er Tyskland med 12-15.000 fans i ryggen stærke,« sluttede Lauge.

Tyskland og Norge mødes i fredagens anden semifinale.