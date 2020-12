Ud fra vilkårene vil en EM-femteplads være flot, men de danske håndboldkvinder har større ambitioner.

Landstræner Jesper Jensen gør meget ud af, at han ikke vil lade Danmarks succesvurdering ved det igangværende EM definere af, om holdet slår Rusland tirsdag og kommer i semifinalen.

Han har bestemt en pointe i, at forudsætningerne med en ny landstræner og coronanedlukning ikke har givet ret gode forberedelsesmuligheder.

Landstræneren mener allerede, at holdet har været en succes med den udvikling og det niveau, der er blevet vist.

Men uanset hvor meget spillerne er enige og nok også vil kunne se det på afstand af et eventuelt nederlag til russerne tirsdag, så er tilfredshed ikke noget, spillerne arbejder med på forhånd.

Mie Højlund har i hvert fald ingen planer om fredag at skulle spille om en hæderlig femteplads i stedet for at spille semifinale.

- Det kan slet ikke sammenlignes. Vi går virkelig hårdt efter den semifinale. Det er et rigtig stort mål for alle på holdet, og det er noget, vi har kæmpet for, siger hun.

- Det vil være brandærgerligt, og nok også lidt skuffende, hvis ikke vi kommer i den semifinale.

Hun ved godt, at Rusland er blandt verdens allerbedste, men hun mener samtidig, at Danmark har vist et niveau ved EM, som gør, at der er grund til optimisme.

Samtidig er holdet fysisk og mentalt stadig i en fremragende forfatning efter et par ugers hverdag lukket inde i holdets egen coronaboble på en enkelt hoteletage.

- Jeg tror, at alle forventede det værste i forhold til at være lukket inde i flere uger, lyder det fra Odense-playmakeren.

- Men humøret er højt, og jeg tror, vi har fået det bedste ud af situationen. Det har slet ikke taget så meget energi, som man kunne have frygtet til at starte med.

Opgøret mod Rusland, kampen om en billet til semifinalen, fløjtes i gang klokken 20.30 i Jyske Bank Boxen i Herning.

/ritzau/