Den hollandske håndboldprofil har skrevet under på, at hun også spiller næste sæson for Team Esbjerg.

Team Esbjerg har forlænget kontrakten med Estavana Polman. Det bekræfter den hollandske profil i et interview med DR.

Forlængelsen betyder, at 27-årige Polman også spiller i Esbjerg i den kommende sæson.

- Jeg er stadig glad for at være her, og jeg tror, vi stadig kan tage nogle yderligere step.

- Hvis du spiller i den danske liga, spiller du altid mod gode hold. Man skal være klar. Det er det, der gør det spændende for mig. Jeg er ikke klar til at forlade klubben, siger hun til DR.

Den hollandske landsholdsspiller kom til Team Esbjerg i 2013. Inden da spillede hun to sæsoner i Sønderjyske Håndbold.

Med Esbjerg har hun været med til at vinde mesterskaber i 2016 og 2019, og i 2017 blev holdet pokalmester.

Hun har spillet på det hollandske landshold siden 2010 og været med til at vinde VM- og EM-sølv og -bronze.

/ritzau/