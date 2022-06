Lyt til artiklen

I mange år har hun beriget håndboldseerne på både TV 2 og TV3.

Nu tager Trine Nielsen sin viden og erfaring med til Odense Håndbold, hvor hun fra den nye sæson skal være sportsdirektør.

Det har 'de orange', der er dobbelt forsvarende DM-guldvindere, offentliggjort i en pressemeddelelse.

Den tidligere landsholdsspiller vil hjælpe klubben endnu et skridt op ad håndboldstigen både nationalt og internationalt.

»Jeg glæder mig helt vildt til at komme i gang med arbejdet i Odense Håndbold, som er en klub med store ambitioner og sunde værdier,« siger Trine Nielsen.

»Jeg er meget stolt af, at klubben har kigget i min retning i forhold til den sportslige ledelse, og det bliver fedt at komme med i maskinrummet igen,« fortsætter hun.

»Jeg har i mange år, via mit arbejde som kommentator på TV 2 og TV3, fulgt klubben udefra, og jeg har derfor en masse tanker og ideer til at styrke det setup, der i forvejen er i toppen af dansk håndbold.«

»Det bliver derfor også en vildt spændende udfordring at skulle se det hele indefra.«

Trine Nielsen – dengang Trine Jensen – nåede 54 landskampe for håndboldkvinderne og var med til at vinde både EM- og OL-guld.

Efter sin aktive karriere har hun udover ekspertrollen på tv også været ansat i GOG som grafisk medarbejder.

»Jeg glæder mig naturligvis til at møde alle omkring klubben og til at begynde arbejdet i den orange trøje. Jeg er derfor også superglad for, at det har været muligt for mig at skifte med relativ kort varsel.«

»Både TV3 og GOG har været meget forstående over for den mulighed, jeg har fået og har sluppet mig før tid, hvilket betyder, at jeg kan starte op 1. august i Odense Håndbold.«

»Jeg ser frem til at træde ind i en ’velsmurt maskine’ og fortsætte det flotte arbejde, der er gjort hele vejen rundt, og så bliver det min opgave, sammen med alle i klubben, at dreje på lidt knapper hist og pist og se, hvor der kan optimeres, så vi sammen kan tage endnu et step op på håndboldstigen – både nationalt og internationalt.«