Mens VM for kvinderne buldrer afsted fortsætter mændenes vanlige liv i klubberne.

Men der var intet normalt over Skjern Håndbolds tur til Slovakiet.

Klubben skulle spille en resultatmæssig betydningsløs kamp i EHF European League, men blev fra ende til anden ramt af uheld.

Det startede med forsinkelser og mistet bagage, men da kampen gik i gang, skete der noget, som fik rejsevanskelighederne til at blegne totalt.

Højrefløjen Morten Vium udgik efter blot halvandet minuts spil med en skade, der sendte ham direkte på hospitalet i Slovakiet.

»Lige nu fylder Viums skade det hele. Det er klart, at når en af vores spillere udgår med en potentiel alvorlig skade nærmest i det første angreb, så sætter det sine spor i spillerne - og det forstår jeg godt. Det var et hårdt slag for os, og vi sender alle gode tanker hans vej,« siger træner Mathias Madsen.

»Det har været en tung rejse, hvor mange udefrakommende ting har forstyrret samtidig med, at flere stamspillere er blevet hjemme i Danmark for at pleje skader.«

Vium skal nu gennem yderligere undersøgelser i Danmark de kommende dage, før det står klart, hvor slemt han er skadet.

Værterne vandt, men Skjern var allerede videre til hovedrunden