Michael Damgaard delte en glædelig nyhed fra privatfronten midt i sejrseuforien.

For efter at have banket ti kasser ind i 40-28-sejren over Grækenland afslørede han, at hans kone Anne Sofie Sonne er højgravid derhjemme.

Har din familie mulighed for at se dig spille hernede?

»Nej, ikke umiddelbart. Det er ikke det store tema lige nu. Min kone er højgravid derhjemme, så der er nok at se til. Der skal en masse planlægning til, så vi tager det lidt henad vejen. Men umiddelbart kører jeg solo,« griner Damgaard.

Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix Vis mere Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix

Højgravid - kan det ske under VM?

»Nej, nej, det er først i starten af marts. Så højgravid er det heldigvis heller ikke. Men der er nok pres på,« smiler han.

Parret har i forvejen to børn, og i optakten til OL i 2016, som Danmark vandt, var hun også gravid.

Tidligere har B.T. talt med ham om netop familiens betydning for landsholdsspilleren.

»At jeg har en familie gør, at jeg kan prioritere håndbolden på en anden måde end før. Det var hele tiden en jagt på en eller anden måde, nu hviler jeg lidt mere i det hele. Jeg tror, det giver de sidste procenter.«

»Jeg er meget stolt og beæret over, hvor jeg står i dag. Både som håndboldspiller og som familiemenneske. Det gør, at jeg har en undskyldning for, at jeg bruger så meget tid på håndbold, som jeg gør. Det var nok det, jeg havde allermest brug for som person i forhold til dem derhjemme. At der er god grund til det.«

»Én ting er at skulle score med tre sekunder igen, noget andet er at stå med et barn klokken tre om natten, hvor man ikke har sovet en uge i streg. Dét er reelt pres og stress. Og det gør, at jeg mere kan tænke, at det vigtigste er, at mine børn smiler, når jeg træder ind i hjemmet,« lød det fra Damgaard.

Danmark er klar til mellemrunden efter sejren over Grækenland. Mandag møder man Portugal i en vigtig gruppefinale.