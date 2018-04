Mandag klokken 13.10 blev håndboldklubben HC Midtjylland erklæret konkurs. Det fortæller HC Midtjyllands ejer og bestyrelsesformand, Thomas Hintze, til BT.

»Retten sagde konkurs over HC Midtjylland, fordi vi skylder nogle penge, som vi ikke kan betale. Det er det, der er sket, klokken 13.10 i dag,« siger klubbens ejer og formand, Thomas Hintze, til BT.

Samtidig fortæller han, at klubben derfor ikke kan spille aftenens planlagte kamp mod Ribe-Esbjerg i nedrykningsspillet, og at klubben dermed også er trukket ud af de resterende kampe i nedrykningsspillet.

HC Midtjylland suspenderes med omgående virkning fra videre deltagelse i DHF’s turneringer: https://t.co/SNt20IvCoP #hndbld #håndbold — DanskHåndboldForbund (@dhf_haandbold) 23. april 2018

Sagen drejer sig kort fortalt om manglende udbetaling af nogle regninger i forbindelse med kørepenge til en medarbejder samt manglende udbetaling af løn. Hverken Thomas Hintze, de tidligere ejere eller kommende ejere har ønsket at betale de omkring 250.000, som klubben skylder, og derfor er den nu begæret konkurs.

»Vi har en medarbejder, der via sin advokat indgav en konkursbegæring på baggrund af noget skattegæld i 2012 med nogle kørepenge,« fortæller ejeren som begrundelse for, hvorfor klubben mandag endte i Skifteretten.

Efter mødet er det derfor også en noget ærgerlig Thomas Hintze, som BT fanger over telefonen efter mødet i Skifteretten i Herning.

»Det er en træls følelse. Jeg er selvfølgelig træt af, at det ikke kan lykkes. Men jeg har det også sådan, at noget skattegæld fra 2012, som har tæret så meget på kræfterne, og som ingen vil stå ved at have har snydt med, det kan simpelthen ikke blive ved med fylde mere,« siger han og fortsætter:

»Så nu må vi videre, og så er det nok sundt at starte i 2. division i stedet for at have fnidderfnadder fra tidligere regnskaber.«

En truende konkurs har luret i HC Midtjyllands siden efteråret. Klubben forsøgte at sælge spillere i løbet af vinteren og nedjustere budgettet, men i sidste ende var det altså ikke nok.

Dermed overgår klubbens licens nu tilbage til moderklubben Herning fH, og som skal spille i 2. division med virkning fra den kommende sæson.

Han forklarer også, hvorfor klubben ikke kan spille aftenens kamp mod Ribe-Esbjerg.

»Spillerforeningen har sagt, at kampen ikke må spilles, fordi der ikke længere er forsikringer på spillerne - de bortfalder med konkursen. Derfor har Spillerforeningen frarådet alle kontraktspillere at spille, og derfor kan vi ikke spille i aften. Desværre.«

Klubejeren har tidligere fortalt til BT, at han har smidt mange millioner kroner i HC Midtjylland, siden han kom ind i klubben i 2015. Og han er derfor også træt af, at opbakningen fra lokale investorer ikke har været større.

»Jeg er selvfølgelig træt af, at man har brugt 18 millioner, og vi ikke kunne få tingene til at hænge sammen. Vi blev pokalmestre, og det er jeg glad for. Vi har haft fantastiske spillere på vores hold, og rigtig mange af spillerne kom videre, da vi fandt ud af, at situationen var alvorlig, så det er glædeligt, at de ikke blev taget som gidsler i situationen,« fortæller Thomas Hintze.

»Men jeg synes, det er træls at have brugt en masse penge på det, men jeg har jo selv valgt det, og det står jeg også ved. Men jeg havde nok ønsket, at der var flere, der var med til at bakke op om det i Herning-området. Og det har så bare vist sig, at det var der ikke.«

»Det er den forkerte klub, vi er startet i, og jeg tror, at vi havde fået mere ud af at gøre det i en anden klub, hvor der var større fundament, men man kan altid være bagklog,« afslutter bestyrelsesformanden.