Hans Lindberg er klar til VM.

Landsholdsspilleren Hans Lindberg er med, når Danmark torsdag aften møder Chile.

Den 37-årige fløjspiller har ellers været væk fra banen i de to testkampe mod Ungarn forud for slutrunden.

Men efter at have deltaget i tirsdagens træning med resten af holdet, melder han sig nu definitivt klar.

Hans Lindberg under pressemødet på Hotel Scandic i Kødbyen mandag den 7 januar 2019 Foto: Liselotte Sabroe

»Det gik godt. Jeg kunne ikke mærke noget, så det var positivt,« siger Lindberg.

Hans Lindberg har døjet med en lægskade, og han har derfor ikke været kampklar for Danmark i forberedelsen frem mod VM på hjemmebane.

Füsche-Berlin har dog været fortrøstningfuld gennem hele forløbet. Til B.T. fortalte han mandag, at han satsede stærkt på at være med, når der skal synges nationalmelodi torsdag aften i Royal Arena.

»Jeg har trænet noget intervalløb i dag, og det gik rigtig godt. Tirsdag træner jeg med på banen, og det er igen en test for at se, hvordan tingene reagerer,« fortalte Hans Lindberg.

Her er den danske VM-trup Landstræner Nikolaj Jacobsen har udtaget følgende spillere til VM-truppen: Målmænd

Niklas Landin, Jannick Green Bagspillere

Mikkel Hansen, Nikolaj Markussen, Henrik Møllgaard, Mads Mensah, Rasmus Lauge, Morten Olsen, Niclas Kirkeløkke og Nikolaj Øris Stregspillere

René Toft Hansen, Henrik Toft Hansen, Anders Zachariassen og Simon Hald Fløjspillere

Casper U. Mortensen, Magnus Landin, Lasse Svan Hansen og Hans Lindberg

»Jeg er positiv og fortrøstningsfuld. Læggen reagerede som sagt rigtig godt i dag, men med sådan noget, så er det jo bare en forkert bevægelse, der skal til. Men, altså ... Det er svært at sige. Jeg tror og håber bestemt på et positivt resultat.« lød det fra Hans Lindberg, som altså fik ret i sin forudsigelse.

I stedet for Hans Lindberg har BSV-spilleren Johan Hansen været med i de to førnævnte kampe mod Ungarn. Dog ser det nu ikke ud til, at Johan Hansen er med i 16-mandstruppen til VM efter Hans Lindbergs klarmelding, da også Lasse Svan er udtaget til VM på højre fløj.

Efter dagens træning er Nikolaj Markussen, der udgik af søndagens kamp mod Ungarn, også klarmeldt til slutrunden.

Danmarks VM-kamp i Royal Arena mod Chile torsdag er den eneste kamp, Danmark skal spille i København. De resterende gruppekampe skal spilles i Herning. Semifinalerne skal spilles i Hamborg, mens finale og bronzekamp ligeledes spilles i Herning.