Den danske landsholdskeeper Althea Reinhardt måtte ringe til sin træner i Odense og fortælle ham om en meget speciel skade.

»Jeg er ude at gå en tur, hvor jeg simpelthen får trådt på et glasskår, der både går op igennem skoen og også min fod,« siger Althea Reinhardt til TV3 Sport inden Odense Håndbolds Champions League-kamp mod tyrkiske Kastamonu Belediyesi.

»Det var rigtig uheldigt og ikke så sjovt at ringe til træneren og sige, at det er sket på den måde, men det er der ikke så meget at gøre ved,« fortæller Althea Reinhardt.

Hun var tilbage i buret for Odense Håndbold i hjemmekampen søndag i fynboernes sidste kamp i Champions League-gruppespillet.

Odense var hele tiden i front i det opgør, og de endte med at vinde med 37-29, men måtte midtvejs i anden halvleg se tyrkerne nærme sig en smule.

Allerede inden kampen stod det klart, at Odense ville gå videre til ottendedelsfinalerne og ikke havde mulighed for at nå top-2 i gruppen, der giver direkte adgang til kvartfinalerne.

Team Esbjerg derimod er allerede klar til kvartfinalerne, efter de sluttede som nummer et i deres CL-gruppe. Også Herning-Ikast har domineret i Europa, hvor de har vundet deres European League-gruppe med seks sejre i seks kampe.

Det er en udvikling i dansk kvindehåndbold, som Althea Reinhardt er utrolig glad for at se.

»Vi har kunnet se det på landsholdet. Dansk kvindehåndbold har virkelig forbedret og udviklet sig sindssygt meget,« siger landsholdskeeperen til TV3 Sport.