Den danske landsholdsspiller Casper U. Mortensen er blevet testet positiv for covid-19.

Det oplyser FC Barcelona på klubbens hjemmeside.

Her meddeler de, at den danske landsholdsstjerne har det fint, og at fløjspilleren nu er i hjemmeisolation.

FC Barcelona skriver videre, at ingen andre spillere er testet positive, og at aftenens Champions League-opgør mod Zagreb derfor bliver spillet som planlagt.

30-årige Capser U. Mortensen har spillet i den spanske storklub siden 2018 og har hele 128 optrædender på det danske landshold.

Her har han blandt andet været med til at vinde OL tilbage i 2016, ligesom han var en del af den store VM-triumf tilbage i januar 2019.

