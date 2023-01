Lyt til artiklen

Hun har boet i Ungarn i seks år. Men snart er det slut.

For Anne Mette Hansen skifter efter denne sæson livet i Györ ud med en tur til Frankrig.

Det fortæller hun selv i et opslag på Instagram, ligesom klubben også har delt nyheden på de sociale medier.

'For første gang i 6 år sker der store ændringer for mig,' indleder den danske landsholdsstjerne.

Anne Mette Hansen skifter til den franske klub Metz, hvor der i forvejen er nogle velkendte ansigter i form af Louise Burgaard og Kristina Jørgensen, som hun kender fra landsholdet.

'Nyt land, nyt sprog, nye fans, nye holdkammerater, det lyder alt sammen lidt skræmmende, men jeg ser virkelig frem til det og føler mig klar til at springe ud i det nye eventyr, skriver hun.

Anne Mette Hansen, der i november var med til at vinde EM-sølv med landsholdet, understreger dog, at hun er klar til at give den fuld gas ræsten af sæsonen i Ungarn.

'Jeg kommer til at give alt for at slutte på toppen, og jeg vil virkelig nyde min sidste tid her i Györ,' skriver hun.

Før skiftet til Györ i 2017 spillede Anne Mette Hansen i Ajax København og København Håndbold.

Dermed er hun den anden landsholdsspiller, der fredag har meddelt et klubskifte. Det samme har Trine Østergaard, der skifter fra BBM Bietigheim til rumænske CSM Bucuresti.