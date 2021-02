Til sommer bliver Lotte Grigel mor for første gang, og det kan meget vel også blive farvel til håndboldkarrieren.

I hvert fald indikerer landsholdsspilleren, at hun sætter sine håndboldsko på hylden, når kontrakten med franske Nantes udløber om nogle måneder.

»Så må jeg se, om jeg har lyst til at spille, når jeg kommer hjem. Lige p.t. har jeg ingen planer om at fortsætte karrieren. Men jeg har det også sådan, at jeg har svært ved at sige, jeg aldrig kommer tilbage, for man ved aldrig, hvordan man kommer til at have det,« siger 29-årige Lotte Grigel til TV 2 Sport.

Hun fortæller, at en del af overvejelserne også handler om, at hun har haft nogle hårde problemer med knæene igennem karrieren, og hun ønsker derfor også at passe på sig selv. Især når hun oveni snart får en ny titel.

Lotte Grigel debuterede på det danske A-landshold i oktober 2008, og hun har siden spillet 112 kampe og scoret 163 mål.

Hendes seneste kamp var i oktober 2020, og mens hun var med til VM i Japan i 2019, var hun ikke en del af truppen under decembers EM i Herning.

Årsagen var netop de knæ, som Lotte Grigel også selv påpeger har voldt problemer.

»Hun havde problemet med knæet, inden sæsonen blev startet op, og ti dage inden vi mødes til Golden League, får hun en lille operation, der gør, hun ikke når at komme i form til Golden League. Hun var ikke på niveau med Mia Rej og Helena Elver på det tidspunkt,« fortalte Jesper Jensen om fravalget og den svære halvsæson, de danske profil havde haft.

Lotte Grigel under VM i Japan i 2019. Foto: FRANCK ROBICHON

Samtidig var corona også en udfordring, fordi hele Frankrig havde været lukket ned, men Jesper Jensen håbede på muligvis at kunne bruge Lotte Grigel senere i turneringen.

Det skete ikke, og spørgsmålet er, om Lotte Grigel nu har optrådt i landsholdstrøjen for sidste gang.

Hun hæfter sig ved, at skulle det slutte her, er hun glad for, at det sluttede med en kvartfinale i European League med Nantes, fortæller hun til TV 2 Sport.