Fløjspilleren Casper U. Mortensen har fået et tilbud, han ikke kunne sige nej til.

Den danske landsholdsspiller forlader bundesligaklubben TSV Hannover-Burgdorf til sommer. Det bekræfter håndboldspilleren på Instagram.

»Det har været en svær beslutning for mig at forlade denne specielle klub til sommer,« skriver Casper U. Mortensen.

Han forklarer, at han har haft tre gode sæsoner med fantastiske holdkammerater, trænere og fans.

»Men nogle gange byder livet på unikke muligheder, som man ikke kan sige nej til. Jeg har fået sådan en,« lyder det fra venstrefløjen, der kort før jul blev gift med TV 2-værten Stine Bjerre Jørgensen.

It has been a difficult decision for me to leave this special club this summer. I have had three good seasons with amazing teammates, coaches, staff behind the team, organization and our incredible fans. But sometimes life offers unique opportunities, that you can not say no to. I have had one of those. I’m happy that I’m leaving after an awesome season, where we have made history by reaching the Final4 in Hamburg for the first time. We have also beaten THW Kiel 3 times and only lost one game at home. It was against the defending Bundesliga Champions Rhein Neckar Löwen. I’m currently number 1 on the topscorer list in the Bundesliga and that is because of my teammates, coaches and fans. I am very thankfull for all the support, I have been given from all of you. Thank you for everything. The season is not over yet. I will give everything I have to the end of the season in the best possible way with the team. Et opslag delt af Casper Mortensen (@casperumortensen6) den 24. Apr, 2018 kl. 3.49 PDT

På rygtebasis er håndboldklubben Barcelona nævnt som Casper U. Mortensens fremtidige klub, men det er ikke bekræftet.

Indtil da skal sæsonen i den tyske klub gøres færdig, og den har været fyldt med succes indtil videre, og den danske landsholdsspiller lovet 'at give alt' frem mod afslutningen.

»Jeg er glad for, at jeg kan rejse efter en fantastisk sæson, hvor vi har skrevet historie ved at nå Final4 i Hamburg (i den tyske pokalturnering, red.) for første gang. Vi har også slået THW Kiel tre gange og har kun tabt én hjemmekamp, og det var mod de forsvarende tyske mestre fra Rhein Neckar Löwen,« siger Casper U. Mortensen og opremser sine personlige successer:

»Jeg er i øjeblikket nummer et på topscorerlisten i Bundesligaen, og det er på grund af mine holdkammerater, trænere og fans. jeg er meget taknemmelig for opbakningen, jeg har fået. Tak for alt.«

Hannover-Burgdorf har allerede annonceret, at den spanske fløjspiller Cristian Ugalde erstatter danskeren på en toårig kontrakt til sommer. Han skifter fra ungarske Veszprem.

Casper U. Mortensen er ikke den eneste danske landsholdsspiller, der star foran et klubskifte.

Tidligere har Rasmus Lauge annonceret, at han fra sommeren 2019 skifter til netop ungarske Veszprem, fordi ’hans krop lider’ med de mange kampe for sin nuværende tyske klub, SG Flensburg-Handewitt.

Også Rene Toft Hansen skal spille for den ungarske storklub, men den danske stregspiller forlader allerede den kommende sommer THW Kiel.