Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

'Fy for satan din store so.'

Beskeden tikkede ind i Kathrine Heindahls indbakke i foråret. Og det var ikke den eneste af slagsen med en grim ordlyd.

'Landsforræder og russerelsker,' stod der i en anden.

Den danske landsholdsstjerne var på det tidspunkt på kontrakt med den russiske håndboldklub CSKA Moskva, hvor fremtiden var usikker efter invasionen af Ukraine.

Og da hun åbnede sin indbakke, gemte der sig grimme ord blandt de mange pæne beskeder.

»Jeg fik heldigvis de fleste i en periode, hvor jeg fik 100 gange så mange positive beskeder, men jeg synes, det er hårdt at læse, nogen synes, man kan være 'landsforræder' eller 'en stor so'. Jeg synes, det er meget upassende og respektløst, at man føler, man kan sige sådan om et andet menneske. Så vil jeg meget hellere have, folk spørger ind til min historie og nogle af de valg, man foretager, fremfor de allerede drager en konklusion baseret på, hvad de synes om en,« siger Kathrine Heindahl, der i dag spiller for Team Esbjerg.

Sammen med flere andre stjerner – heriblandt FC Midtjyllands Erik Sviatchenko og TV 2-værten Janni Petersen – har hun nu valgt at sige fra.

Det sker i en ny kampagne for Spillerforeningen, der blev lanceret onsdag, og som sætter fokus på hadbeskeder med ét formål – at få dem stoppet. Nu.

Kathrine Heindahl på pressemøde under årets EM. Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Kathrine Heindahl på pressemøde under årets EM. Foto: Liselotte Sabroe

For Kathrine Heindahl er det utroligt vigtigt også at bruge sin stemme til sådan noget, ligesom hun er glad for, de er flere erhverv, der er gået sammen for at råbe op.

»Med den kultur der er, er det blevet for nemt at sidde bag en skærm og sende beskeder afsted, til folk der også har følelser, og som er private personer. De erhverv vi har betyder meget, det er ofte en drøm, der er gået i opfyldelse. Det er hårdt, du kan åbne din indbakke, og så er det ikke kun søde og kærlige beskeder men desværre også engang imellem nogle, der slår lidt ekstra hårdt. Jeg tror også tit, der skal flere gode beskeder til at veje op for en enkelt dårlig,« siger hun.

Kathrine Heindahl har også en forklaring på, hvorfor det kan være svært, bare at ignorere den ene grimme besked, når der samtidig kommer mange gode.



»Jeg tror først og fremmest, man bliver forarget over, hvem der føler, de kan tillade sig at skrive sådan noget. Især fordi det er personer, der ikke kender en, og ikke ved hvem man er. Det er tit et billede af noget, der har stået i medierne, eller hvordan vi fremstår på sociale medier. Men der er jo en hel person bag og et menneske bag med rigtig mange følelser. Det er en kæmpe passion, en drøm, men det er jo også vores arbejde. Jeg tvivler på, mange af dem ville turde sige det til mit åbne ansigt,« siger landsholdsstjernen.

Kathrine Heindahl og resten af landsholdet er videre til mellemrunden ved EM. Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Kathrine Heindahl og resten af landsholdet er videre til mellemrunden ved EM. Foto: Liselotte Sabroe

For nogle kan det være ekstremt svært ikke at tage personligt, men hun har selv mange 'rigtig gode mennesker' omkring sig, forklarer hun.

En god familie, en god mand, og samtidig er hun blevet god til at sige til sig selv, at det ikke er hende, der er noget galt med.



»Det er ofte dem, der har behov for at skrive sådan nogle beskeder. Dem der ikke kan sætte sig ind i de situationer, man står i. Jeg tror, jeg vælger at nyde de mennesker, der vil mig det bedste, men jeg synes selvfølgelig, det er forfærdeligt. Og det er hårdt, nogle kan have så kraftige meninger, at de føler, de skal dele dem. At de sidder hjemme i stuen og taler grimt om, hvordan jeg eventuelt spiller håndbold, må de gerne, men jeg er forarget over, hvor mange der har behov for at udtrykke det offentligt,« siger Kathrine Heindahl.

Hun har da haft lyst til at svare. Skrive en konstruktiv besked for at vise, der altså sidder et menneske på den anden side.

Kathrine Heindahl er en af stjernerne på det danske landshold. Foto: Beate Oma Dahle Vis mere Kathrine Heindahl er en af stjernerne på det danske landshold. Foto: Beate Oma Dahle

Omvendt tror hun ikke, det hjælper, fordi der efterhånden er så mange eksempler på, at beskederne bliver sendt alligevel.



Men selvom EM-spilleren selv prøver at slette beskederne hurtigt og ikke at lægge så meget i det, er der andre, der kan have sværere ved det.

Og det kan sagtens komme til at tage pusten fra en, hvis man – som andre atleter – har fået dødstrusler efter en tabt kamp, eller man som tv-vært får grimme beskeder, der eksempelvis går på udseendet.

»​Jeg synes, det værste er, når det tager pusten og glæden fra det … jeg har arbejdet hårdt nok og været dygtig nok til at kæmpe mig til en plads på det danske landshold. Så synes jeg ikke, det er fedt, hvis den glæde ikke skal have lov til at være fuld. Hvis den skal begrænses. Det er også det, budskabet siger. Vi elsker at lave det vi gør – næsten, for så kommer der lige det oveni, der tager lidt af glæden,« siger Kathrine Heindahl, der håber på at kunne bidrage til at få det stoppet.

Derfor tøvede hun heller ikke, da hun blev spurgt, om hun ville være med i kampagnen.

Som landsholdsspiller føler hun også, hun har en pligt til at sætte fokus på flere ting – også dem, der ikke er positive.



»Jeg synes, det er sindssygt vigtigt, og jeg synes også, det er vigtigt, vi er mange. Det er flere brancher, der går sammen og viser, det er et stort problem, der fylder meget for skuespillere, musikere, sportsudøvere, at folk føler, de har ret til at skrive alt. Det var meget vigtigt, da jeg blev spurgt at sige ja, for jo mere fokus vi kan sætte jo bedre, for det hører ingen steder hjemme,« understreger Kathrine Heindahl.