En voldsom rutsjebanetur præget af enorm frustration og stor usikkerhed.

Sådan beskriver den danske håndboldspiller Mie Højlund de sidste fem måneder, hvor tilværelsen som professionel topatlet har været alt andet end nem.

»Vi stod alle sammen i en situation, hvor vi ikke vidste, hvad der skulle ske, eller hvad vi skulle gøre. Det var en kæmpe uvished at bevæge sig rundt i,« fortæller den 22-årige håndboldspiller til B.T. om tiden under coronakrisen.

For da hele Danmark lukkede ned og samtidig tvang de danske håndboldklubber til at sende spillere hjem, stod Mie Højlund pludselig i en situation, som hun ikke vidste, hvad hun skulle stille op med.

»Det var en flad fornemmelse at gå ind for at hente sine håndboldsko, for derefter at lukke døren og ikke vide, hvornår man kunne komme tilbage,« fortæller Odense Håndbold-stjernen.

Hjemsendelsen betød, at der ikke længere var nogen fra klubben at læne sig op ad, og hverdagen med holdkammerater blev for en tid hevet fra hinanden.

Som ugerne gik, blev de danske håndboldligaer lukket ned, og sæsonen blev afsluttet. Noget, der virkelig ramte Mie Højlund hårdere, end hun havde regnet med:

»Det værste var ikke at kunne sige farvel på en ordentlig måde til de holdkammerater, der stoppede, og samtidig kunne vi ikke afslutte det, vi havde arbejdet på i så mange måneder.«

Et tiltrængt pusterum

På trods af frustration over, at coronavirussen havde sendt hele verden i nedlukning, besluttede Mie Højlund sig dog for, at det ikke skulle slå hende ud af kurs.

Der skulle i stedet komme noget positivt ud af den specielle situation, som hun befandt sig i, og derfor flyttede hun også nærmest hjem til sin familie.

»Jeg har ikke meget tid i hverdagen, og jeg får ikke set så meget til min familie, når sæsonen er i gang, så det var ret fantastisk at være tvunget til at være mere sammen med dem på en helt anden måde end før,« forklarer hun.

De sidste måneder har på mange måder været en lortesituation, mener hun, men tiden med familien er noget, som hun ved, hun ikke får igen lige foreløbig:

»Jeg føler virkelig, at jeg har fået indhentet noget, jeg normalt ikke har haft tid til. Noget, jeg måske følte, jeg havde mistet lidt.«

Og her fem måneder efter nedlukningen, når hun ser tilbage på hele forløbet, havde hun faktisk brug for at komme lidt væk fra det hele, indrømmer hun.

»På mange måder var det sundt – i hvert fald for mig – at puste ud, slappe af og lige pludselig ikke have håndbold på hjernen,« lyder det, mens hun samtidig slår fast, at hun dog ikke var træt af håndbold:

»Det var ikke, fordi jeg var træt af det, da jeg stod i det, men det her har bare været en kæmpe øjenåbner for mig og vist, hvor meget sport betyder for mig.«

Frygter knust EM-drøm

Efter planen skal Danmark og Norge fortsat dele værtsskabet ved kvindernes EM i håndbold til december, men på grund af coronakrisen mangler Dansk Håndbold Forbund (DHF) en økonomisk garanti, før man vil afvikle slutrunden.

Det kunne B.T. fortælle i slutningen af juli.

Af samme årsag svæver muligheden for EM-hjemmebane for de danske håndboldkvinder dermed stadig i det uvisse, og den nyhed kom da også som noget af et chok for Mie Højlund.

»Jeg var virkelig ærgerlig. Det er noget, vi har snakket om og glædet os til på landsholdet i lang tid. Derfor er det også vanvittigt frustrerende, hvis EM ender med at blive flyttet,« forklarer hun.

Efter VM-skuffelsen sidste år skulle 2020 i stedet have været kvindelandsholdets år, lyder det videre fra landsholdsspilleren.

»Vi så EM som en ny start efter det, der skete til VM. Meningen var, at vi skulle rejse os igen med en ny træner,« afslutter hun.

Mie Højlund skiftede i 2017 fra Randers HK til Odense Håndbold, hvor hun i efteråret forlængede sin kontrakt, så den nu løber til sommeren 2024.

Hun har spillet 32 kampe og scoret 47 mål for det danske landshold.

Odense Håndbold tager hul på den nye sæson 22. august, når Team Esbjerg kommer på besøg.