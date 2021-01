Hun og manden har glædet sig så længe, og mandag skete det endelig.

Landsholdsspilleren Sarah Iversen har nemlig født, fortæller hun i et opslag på Instagram, hvor hun har delt et billede af den lille ny.

'3.960 gram kærlighed,' skriver den 30-årige håndboldprofil, som sammen med manden Mark har fået en søn.

Det var tilbage i juni, hun jublende kunne fortælle, at parret skulle være forældre for første gang. En beslutning, der blev taget i april sidste år efter en grillaften med venner, har hun tidligere fortalt til B.T.

»Så kiggede vi bare på hinanden: 'Er det ikke bare nu, vi skal prøve'. Og så var vi sådan 'jo, det føles da bare rigtigt',« sagde Sarah Iversen, der på grund af graviditeten ikke var med til EM i Herning i december.

Noget, hun dog var helt okay med, da hun også havde en stor drøm om at blive mor, og fordi landsholdet ikke skulle spille OL i Tokyo, var timingen bare den helt rette for dem.

Hun har allerede flere gange slået fast, at hun på ingen måde er færdig, selvom hun skulle have et barn. Tværtimod. For Sarah Iversen vil tilbage på banen.

Både for klubben Herning-Ikast men i den grad også for det danske landshold, som hun drømmer om at spille OL med i 2024, har hun tidligere slået fast adskillige gange.

Der var dog stadig en Iversen med til slutrunden, der gav Danmark en fjerdeplads. Sarah Iversens lillesøster Rikke Iversen var nemlig i Jesper Jensens trup, og hun gik i den grad ind og markerede sig.

Nu kan hun prale med en ny titel som moster, og hun har da også allerede delt et glimt af sin lille nye nevø på de sociale medier.

'Ren kærlighed. Denne lille guldklump ejer mig fuldstændig! Han bliver den mest forkælede nevø nogensinde!!' skriver en stolt Rikke Iversen, der da også inden EM fortalte, at alt det den lille ikke må hos mor og far, må han hos sin moster.

Sarah Iversen har spillet 52 kampe for det danske landshold, mens lillesøster Rikek Iversen er noteret for 23 af slagsen.