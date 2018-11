Familien først. Det var en af grundene til, at Henrik Toft Hansen i sommer skiftede til PSG.

»Det var ikke et problem, da jeg var single og 20 år gammel. Nu har jeg en familie, og tingene er lidt anderledes. Jeg vil gerne bruge mere tid sammen med dem,« siger Henrik Toft Hansen.

Han er gift med den svenske håndboldspiller Ulrika Toft Hansen, og hun fødte i juli parrets andet barn.

I Paris har de begyndt et nyt liv sammen.

I couldn't ask for a better father to my children You are the best and you are our family's hero

»Her har jeg den perfekte kombination. Jeg kan spille i en klub, der er en af de bedste i Europa og samtidig have tid til min familie,« siger Henrik Toft Hansen til EHFs hjemmeside.

Det europæiske håndboldforbund har talt med den danske landsholdsspiller, fordi han med sin nye franske klub står foran to møder med sin tidligere klub, Flensburg-Handewitt, i Champions League.

»Det bliver hårdt og sjovt. I de tre år, jeg tilbragte dér, brugte jeg næsten mere tid med de fyre end med min familie. Jeg er sikker på, at vi vil finde tid til at få en kop kaffe bagefter, men på banen bliver det professionelt. Vi kommer til at gemme hyggesnakken til senere,« siger Henrik Toft Hansen.

Da han rejste i sommer, havde han været tre år i den tyske klub.

Henrik Toft Hansen i aktion for Danmark ved EM tidligere i år.

»Følelsesmæssigt var det hårdt. Jeg efterlod en masse venskaber der - ikke kun på banen, men også udenfor. For mig var det dog et stort skridt, en stor udfordring at komme til Frankrig, som er endnu længere væk fra mine forældre og resten af familien,« siger stregspilleren, der trods alt sluttede opholdet i Tyskland med et mesterskab:

»Det var hårdt, men jeg er glad for, at jeg valgte at gøre det. Paris er både som klub og by alt, hvad jeg forventede.«

PSG og Flensburg-Handewitt mødes søndag eftermiddag kl. 17.30 i Champions League - og igen på onsdag.

