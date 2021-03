Endnu et smittetilfælde har ramt det danske håndboldlandshold.

Flensburg-Handewitt venstrebacken Lasse Møller er testet positiv for covid-19. Det melder DHF på Twitter.

Lasse Møller blev testet torsdag, inden han forlod landsholdslejren på grund af en skade. Han deltog derfor ikke i den sidste af de to EM-kvalifikationskampe mod Nordmakedonien i landets hovedstad, Skopje.

Den test var negativ, men efter tilbagekomsten til tyske Flensborg er Møller testet positiv.

Det er det andet smittetilfælde på landsholdet, efter Hans Lindberg testede positiv tirsdag aften. Landsholdet var samlet indtil søndag, hvorefter Hans Lindberg resten af truppen vendte hjem til deres respektive klubber.

'DHF følger – sammen Flensburg-Handewitt myndighedernes anvisning,' lyder det fra forbundet.

Uheldige Lasse Møller mødte op i landsholdslejren med en skade i knæet, der udviklede sig i løbet af træningen.

I stedet for at optræde i landsholdstrøjen, tog Lasse Møller tilbage til Flensborg for at blive undersøgt, hvor han nu blev testet positiv for covid-19.