»Jeg synes personligt, det var utroligt hårdt til slutrunden. For mig var det også hårdt at læse, for jeg er stadig en ung spiller.«

Althea Reinhardt husker tydeligt EM sidste år og kritikken af landsholdet.

Både af spillet, men også den personlige del, der blandt andet gik på, at spillerne var for kedelige. Samtidig ramte den 23-årige målvogter ind i en dårlig stime, hvor flere kampe i træk ikke gik, som hun ønskede og håbede.

»Det var første gang for mit vedkommende, jeg har oplevet hård kritik - også på mig som person, og det kan jeg huske var noget, jeg arbejdede meget med,« fortæller hun.

På det personlige, hvor jeg også er blevet klandret lidt, rammer det selvfølgelig. Man vil jo gerne fremstå så godt som muligt. Althea Reinhardt, landsholdsmålmand

Hun kom fra en sæson med Odense Håndbold, der havde været god. Men ved EM i Nantes kørte det ikke, som hun ville have det. Noget, hun skulle høre fra 'alle mulige andre' også, ligesom det var svært at lade helt være at læse med.

»Det er utroligt hårdt. Vi er mennesker og tænker over, hvad folk siger. Det var en utroligt hård slutrunde både for holdet, men også personligt. Det var også utroligt lærerigt at komme tilbage til klubben og tage det med og sige, jeg skulle blive stærkere af det. Det var en hård lektion, men måske var den også vigtig som spiller at få,« reflekterer landsholdsmålmanden.

Det handler ikke om, hun ikke kan anerkende, hvis hun spiller en dårlig kamp. Det kan hun godt. Men det var flere kampe i træk, og der var også svære arbejdsbetingelser.

»Jeg tror bare, det var det, der gjorde ondt. Fair nok, man kan have en dårlig kamp, men at det var en periode, man skulle igennem, var sindssygt hårdt. Jeg glæder mig til denne her slutrunde,« siger Althea Reinhardt med henvisning til VM i Japan.

Althea Reinhardt er klar til årets VM i Japan. Foto: Bax Lindhardt Vis mere Althea Reinhardt er klar til årets VM i Japan. Foto: Bax Lindhardt

Lige da hun stod i det - både under og efter kampene sidste år, kunne hun lægge det lidt væk, men det kunne ramme, når hun gik ind på hotelværelset.

»Jeg kunne godt kigge på Mie (Højlund, red.) nogle gange og sige, jeg lige skulle bruge 10 minutter på at græde ud her, for det var sindssygt hårdt. Da jeg kom hjem, var jeg sindssygt ramt. Det var dejligt at komme hjem til familien og snakke ud, for lige meget hvad man gør, er man altid elsket der,« smiler Althea Reinhardt.

Efterfølgende har hun forsøgt at tage den konstruktive hat på. Da skuffelsen havde lagt sig, arbejdede hun benhårdt i klubben og forsøgte at vende situationen til både at blive stærkere og ekstra motiveret.

Samtidig understreger hun også, at størstedelen af opmærksomheden omkring landsholdet er positiv. Både hun og resten af holdet ønsker kun at gøre det sjovt for både pressen og publikum.

»Jeg synes, der har været en tilgang med, at folk har eftersøgt vores personligheder. Jeg synes jo, mange har gode personligheder på det her hold, og det håber jeg, vi kan vise. Det har været sindssygt hårdt, at mennesker, der ikke kender en skal dømme en som både spiller og person, på trods af de ikke aner, hvem jeg er. Det synes jeg lidt, der bliver gjort,« siger Althea Reinhardt.

Sportslig kritik er fair. Det er nummeret, der bliver talt til.

»Men på det personlige, hvor jeg også er blevet klandret lidt, rammer det selvfølgelig. Man vil jo gerne fremstå så godt som muligt. Det var en proces for mig første gang at skulle hvile nok i mig selv og vide, at selvom nogen sidder og skriver det her, så betyder det ikke, at det er sådan, jeg er som person. Der vendte jeg det til, at så har jeg også gjort noget forkert, hvis det er sådan, de ser på mig. Jeg vil gerne give mere af mig selv og vise, jeg er lige så menneskelig som alle andre, at jeg er nede på jorden. Det har betydet meget og været en god læring efter sådan en slutrunde,« siger målvogteren.

Hun var med landsholdet første gang som 18-årig og har udviklet sig en del de sidste fire år. Det har også handlet om at lære en masse ting.

Althea Reinhardt under sidste års EM-slutrunde. Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Althea Reinhardt under sidste års EM-slutrunde. Foto: Liselotte Sabroe

For samtidig med hun blev kastet i søgelyset som landsholdsspiller, var hun også stadig i gang med at lære sig selv at kende.

Hun var ved at flytte hjemmefra, og der skete en masse ting. En læringsproces, som på en eller anden måde hele tiden står på, jo mere erfaren man bliver.

Hun udvikler sig hele tiden og håber også, hun kommer til at vise mere på både godt og ondt. Sidste år kaldte hun på tv et spørgsmål efter en dårlig kamp for 'provokerende', da hun var frusteret over en præstation, der ikke havde været særligt god.

»Det er jo også at give noget. For mig er det også vigtigt at turde sige, jeg har haft en dårlig dag, og at det ikke fungerede for mig. Nogle gange er det også sårbart for en selv at sige 'jeg var rigtig dårlig i dag'. Det vil jeg også gerne være bedre til,« siger den 23-årige målvogter.