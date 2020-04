18 ud af 26 ligakampe er spillet, men ikke desto mindre kan resultaterne smides lige ned i skraldespanden.

Den ungarske herre- og kvindeliga er ikke bare færdigspillet for denne sæson på grund af pandemien med corona, den er også annulleret, så det er sidste sæsons slutplaceringer, der gælder, når de engang får lov at starte op igen på en ny turnering.

»Det gør så ondt, og det er så uretfærdigt,« siger landsholdsspiller Simone Böhme til TV2 om torsdagens beslutning.

Hendes klub Siófok havde efter de mange spillede kampe tilkæmpet sig en andenplads, der er Champions League-givende, men da det nu er sidste sæsons sluttabel, man går efter, hvor Siófok endte på en tredjeplads, er en stor drøm gået i stykker - farvel til Champions League i denne omgang.

Simone Böhme kan ikke forstå den ungarnske beslutning. Foto: Ida Guldbæk Arentsen

»Det er unfair. På den ene side mister man lidt motivationen for at kæmpe videre, for jeg føler lidt nogle gange, at man kæmper imod noget lidt større, end hvad der foregår på banen her i Ungarn. Uden at uddybe det mere. Men på den anden side giver det også endnu mere motivation til at blive bedre,« forklarer Simone Böhme.

Hun så gerne, at man i Ungarn havde fulgt den danske model, hvor man fastfryser de nuværende placeringer.

Simone Böhme var for få uger siden i Danmark til en landsholdssamling, men er nu tilbage i Ungarn og kan ikke længere komme hjem, efter landet som så mange andre steder er lukket ned.

I Ungarn står den på individuel træning frem mod EHF cup-semifinalerne mod Odense, som ikke er blevet aflyst. Endnu.