Henrik Toft Hansen mødte op til fredagens VM-pressemøde med et tomt og fjernt blik i øjnene.

Og det havde sin årsag.

Hans bror og landsholdskompagnon gennem mange år, René Toft Hansen, havde netop fået smadret sine VM-drømme med en skade i lysken i kampen mod Norge.

Ved pressemødet meddelte landstræner Nikolaj Jacobsen, at forsvarsbjørnen er færdig ved slutrunden.

Foto: Liselotte Sabroe

Og det havde ramt Henrik Toft Hansen, der selv kæmper for at blive kampklar, som en hammer i solar plexus.

Hvad er din reaktion på, at René nu er ude af VM-turneringen?

»Det kan jeg ikke stå og snakke om nu. Det kan jeg ikke lige... Det er for tæt på,« lød det med lav stemmeføring fra lillebror Toft.

Den store stregstjerne afviste desuden at stille op til tv-interviews - da det 'ville være for hårdt' lige i dag.

Pressemøde på spillernes hotel. Henrik Toft Hansen. (Foto: Liselotte Sabroe/Scanpix 2017) Foto: Liselotte Sabroe

Henrik Toft Hansen er nu den mest oplagte kandidat til at afløse sin bror i VM-truppen. Han tror selv, at han snart er klar til at komme på banen.

»Jeg er stadig i gang med genoptræning, og jeg føler, at der ikke er lang vej tilbage i forhold til at kunne komme ind og bidrage,« fortalte Henrik Toft, der dog ikke ville spå om, hvorvidt han bliver klar til lørdagens første mellemrundekamp mod Ungarn.

»Nu har jeg en træning senere i dag, hvor jeg skal give den gas. Men jeg føler ikke, at der er lang vej.«

Danmark møder Ungarn lørdag klokken 20.30