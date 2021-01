Det danske landshold er ramt af et sygdomsudbrud. Ikke corona - men en slem omgang 'Kairo-mave'.

Før kampen måtte Danmarks store stjerne, Mikkel Hansen, og fløjspiller Johan Hansen kaste håndklædet i ringen og blive hjemme på hotelværelset. Også fysioterapeut Anja Greve var så hårdt ramt, at hun ikke kunne komme med i hallen.

Men der var også spillere på banen, der havde alvorlig rumlen i maven.

Én af disse var Mads Mensah, der klarede sig igennem de 60 minutter - trods muligheden for en akut toilet-trang.

Foto: ANNE-CHRISTINE POUJOULAT Vis mere Foto: ANNE-CHRISTINE POUJOULAT

»Jeg var glad for, at vi spillede i røde shorts i hvert fald,« lød det humoristisk fra Mensah til TV 2 efter kampen.

Han har dog en forventing om, at maveonde-udbruddet ikke kommer til at få større konsekvenser for ham og det danske landshold, der efter aftenens sejr over Japan er sikker på en plads i kvartfinalen onsdag.

»Jeg tror, det går i den rigtige retning. Jeg håber ikke, jeg bliver så hårdt ramt som de to, vi har liggende derhjemme. Det er ikke helt til at blive klog på, men jeg føler mig frisk nok.«

Landstræner Nikolaj Jacobsen er en tak mere bekymret over sundhedssituationen på det danske hold. LÆS MERE HER.