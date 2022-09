Lyt til artiklen

Simon Hald må desværre holde en ufrivillig pause fra håndboldbanen.

Den danske landsholdsprofil kom galt af sted under Flensburg-Handewitts kamp mod Hannover-Burgdorf.

Han er i denne uge blevet scannet, og her stod det klart, at han har brækket det øverste af sin venstre skinnebensknogle, oplyser den tyske klub på sin hjemmeside.

Simon Hald slipper dog for at skulle under kniven, men der kommer alligevel til at gå lidt tid – 'adskillige uger', lyder det – før den danske stjerne er tilbage.

»Det er så bitters for os og for Simon. Han er en meget vigtig del af vores defensiv, der er startet stærkt i denne sæson. Jeg har virkelig ondt af ham, fordi han bliver sat tilbage nu,« siger Flensburgs træner Maik Machulla.

»Vi kender situationen fra sidste sæson, og som hold vil vi kompensere for, at han mangler. Jeg håber for både holdet og Simon, at han kommer sig godt og hurtigt,« lyder det desuden.

Simon Hald var i 2019 og 2021 en del af det landshold, der vandt VM-guld. Han var også med i januar, da holdet vandt EM-bronze.

Det er den danske profils sidste sæson for den tyske klub, som han skiftede til i 2018, for når kalenderen skriver 'sommeren 2023', vender han hjem til Danmark, hvor han skal spille for Aalborg Håndbold.