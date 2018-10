Henrik Toft Hansen er vant til at have publikum med sig i Jyske Bank Boxen, når han spiller for det danske landshold.

Men søndag aften kom Paris Saint-Germain-spilleren i modvind i arenaen i Herning. I en hektisk slutfase, der bød på rødt kort til både Skjern og Paris, forsøgte publikum efter bedste evne at presse Paris’ verdensstjerner, og der var ingen fløjlshandsker overfor hverken Henrik Toft Hansen eller Mikkel Hansen.

»Det var mærkeligt til sidst nærmest at blive buh’et ad. Det har jeg ikke prøvet før i Boxen. Det var en speciel oplevelse,« siger han med et skævt smil og fortsætter:

»Men den tager jeg gerne med. Det er ikke så tit, jeg er i Danmark i øjeblikket, så det er dejligt at være hjemme en tur,« lyder det fra stregspilleren efter kampen, som Paris måtte kæmpe overraskende hårdt for at vinde 26-24.

Det holdt hårdt for Paris' stjernebesatte mandskab, men til sidst hev franskmændene en sejr på 26-24 i land. Foto: John Randeris Vis mere Det holdt hårdt for Paris' stjernebesatte mandskab, men til sidst hev franskmændene en sejr på 26-24 i land. Foto: John Randeris

Henrik Toft Hansen afviser dog, at pariserne havde forventet en let dag på kontoret mod Skjern.

»Nej. Skjern har vist gode takter i Champions League, og det ved de heldigvis også nede i Frankrig. Så det var ikke svært at sætte sig op til kampen. Men vi brænder en masse chancer på Emil (Nielsen, red.), der stod en god kamp, så vi har svært ved at lave mål. Men det var en god oplevelse.«

»Sådan er det selvfølgelig altid, når man vinder. Og så skal der lyde stor ros til Skjern for at få banket så mange mennesker ind i Boxen til sådan en kamp,« siger landsholdsspilleren om opgøret, der blev overværet af små 7.000 tilskuere.

Netop Emil Nielsen var opgørets helt store profil, og han blev da også fortjent kåret til kampens bedste spiller.

Emil Nielsen viste høj klasse mod Paris Saint-Germain. Foto: John Randeris Vis mere Emil Nielsen viste høj klasse mod Paris Saint-Germain. Foto: John Randeris

Han var dog ikke meget for at hive de store gloser frem om sin egen præstation.

»Det var okay… Jeg synes, vi kæmpede. Og jeg synes, vi havde fortjent sejren. Det er synd, vi kommer herfra med ingenting. Så må vi tage det med, vi kan – og det var en sindssyg god præstation mod måske verdens bedste hold. Vi viste sidste år, vi godt kan byde de store op til dans med Veszprem (som Skjern slog ud i CL-ottendedelsfinalerne, red.), og nu har vi vist det igen i år. På dagen kan vi drille alle,« siger Emil Nielsen.

Han slap dog ikke helt for at forholde sig lidt mere til sin egen indsats, der begyndte sublimt med redninger på otte ud af de første ni Paris-afslutninger.

»Det er en rimelig god statistik. Det er ikke noget, man prøver hver dag. Slet ikke mod Paris. Det gik fint. Uden tvivl. Men igen, vi er et hold, og jeg kunne ikke gøre det alene. Nu har det været lidt op og ned både med forsvaret og målmandspræstationer. Så der er helt sikkert masser at tage med videre – også for mig,« siger Emil Nielsen.