Blot en uge før EM skete der det, der bare ikke måtte ske for 22-årige Helena Elver.

Under opvarmningen til testkampen mod Norge blev hun skadet, og dagen efter var dommen klar. Hun var korsbåndsskadet, og EM-slutrunden skulle nu blot ses fra sofaen. Nu sætter den danske playmaker så for første gang ord på sine følelser efter den triste besked.

Det sker i et opslag på sin Instagram-profil:

'Dag 0. Min EM-drøm med håndbolddamerne blev knust lige på målstregen... og afslutningen på en fantastisk sæson i Odense Håndbold er ikke længere en realitet. Det er uretfærdigt, men sådan er gamet,' indleder Helena Elver sit opslag.

Helena Elver (tv.) kommer ikke i aktion ved årets EM-slutrunde.

Den unge landsholdsspiller har dog en stor tro på, at hun kommer stærkt tilbage.

På trods af sine unge alder er det nemlig ikke første gang, at en korsbåndsskade tvinger hende ud på sidelinjen.

'Det bliver igen en lang og hård kamp, men jeg vil tilbage på håndboldbanen og kæmpe for den succes, jeg altid har drømt om. Operationen er overstået, og de første skridt er taget. Mine drømme bliver sat på en pause, men jeg vil arbejde og træne så hårdt, at jeg kommer tilbage i en stærkere og bedre version end nogensinde før. 2021 bliver forhåbentlig mit år,' skriver hun videre.

Da testkampen mod Norge gik i gang, sad Elver fortsat i omklædningsrummet, hvor hun blev undersøgt. Senere vendte hun tilbage til hallen og var tydeligt berørt. Tårerne trillede ned af kinderne.

Bagspilleren stod også til at få sin slutrundedebut og var yderst begejstret, da hun til B.T. satte ord på udtagelsen.

»Det var mega stort og helt vildt fedt. Jeg var ret overrasket, vil jeg nok sige. Jeg er bare mega stolt og glad for, at jeg får lov at opleve det. Der er bare så mange dygtige om buddet, så jeg havde nok ikke forventet at få lov at komme med,« fortalte Odense Håndbold-spilleren blandt andet.

Landstræner Jesper Jensen valgte at indkalde Viborg-bagspilleren Laura Damgaard som erstatning for Helena Elver.

De danske håndboldkvinder indleder fredag EM, når de klokken 20.30 møder Slovenien.